Schneider Electric karbonsuzlaştırmayı hızlandırmak için Roca Group ile ortak hareket edecek

Schneider Electric, 170 ülkede faaliyet gösteren, 85 fabrika ve 24,000 çalışanı olan Roca Group’a iklim danışmanlığı hizmetleriyle dayanak verecek ve iki şirket ortak bir sürdürülebilirlik siyaseti oluşturacak.

Güç idaresi ve otomasyonun dijital dönüşümünde önder pozisyonda bulunan Schneider Electric, banyo alanlarına yönelik eserlerin tasarım, üretim ve ticarileştirilmesinde dünya önderi olan Roca Group ile küme çatısı altında tek bir küresel strateji oluşturarak karbonsuzlaştırma gayesi doğrultusunda yeni bir yol haritası belirlemek üzere mutabakata vardı.

170 ülkede faaliyet yürüten Roca Group, 85 fabrika ve 24.000 profesyonelden oluşan bir iş gücüne sahiptir. Çevresel ayak izini uygunlaştırmak için birkaç yıldır çalışan şirket, Schneider Electric’in yeni iklim değişikliği danışmanlık hizmetlerinin de yardımıyla taahhütlerini genişletmeye ve ortak bir sürdürülebilirlik siyaseti oluşturmaya karar verdi.

İki şirket ortasındaki ortak iş birliği üç basamaktan oluşuyor. Birinci evrede, Roca Group, Schneider Electric ile birlikte çalışarak karbonsuzlaştırma sürecine dair vizyonunu tanımlayacak, çevreyi tahlil edecek, yeni ve daha tezli gayeler belirleyecek. İkinci kademede, Schneider Electric güç tüketimi ve emisyonları azaltma taahhütleri belirlemek, fabrikalarda sürdürülebilir güç üretimi uygulamak ve ortadan kaldırılamayan emisyonları telafi etmek için Roca Group’un tesislerini inceleyecek.

Son olarak, uygulama evresinde Roca Group ve Schneider Electric şirket süreçlerinin dijitalleştirilmesini ilerletecek ve maliyet ile emisyonları azaltmak için güç tüketimini izlemek ve optimize etmek emeliyle farklı üretim merkezlerinin sensörlendirilmesine devam edecek. Schneider Electric, ayrıyeten Roca Group’un karbonsuzlaştırma muhtaçlıklarını tanımlaması konusunda yardımcı olacak, böylelikle Küme, kendi kaynaklarıyla emisyonları azaltmak ve sürdürülebilir enerjiyi hayata geçirmek için projeler geliştirebilecek.

Roca Group, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH’lar) bağlıdır ve endüstriyel faaliyetlerinin karbon ayak izini azaltmak, su tüketiminin azaltılmasını teşvik etmek ve tesislerinde gerçekleştirilen üretim süreçlerinde daima yenilik yapılması için çalışmaktadır. Sayılar Roca Group’un etrafa olan bağlılığını desteklemektedir. Küme, karbondioksit emisyonlarını 2019 yılında evvelki yıla nazaran 8 azaltırken, bu oran şirketin uğraşları ve pandemi bağlamında faaliyetlerin azalması nedeniyle 2020 yılında 22’ye yükselmiştir.

Etrafla ilgili başka alanlarda ise Küme tesislerinde su tüketimi geçen yıl 24 azalmış, Sıfır Atık projesi kapsamında 28 daha az atık üretilmiş ve bu atığın 71’i de öteki üretim süreçlerinde geri kazanılabilir nitelikte olmuştur. Ayrıyeten, Roca Group’un banyo alanlarına yönelik tasarladığı eserler hem güç hem de su tüketimini optimize eden en son teknolojileri içermektedir.

Roca Group CEO’su Albert Magrans şöyle konuştu: “Roca Group’ta, çevresel ayak izimizi azaltmak gayesiyle en son teknolojileri kullanarak üretim süreçlerimizi optimize etmek için her gün çok çalışıyoruz ve tıpkı vakitte topluma, bütünsel sıhhati etrafa hürmet ile birleştiren banyo alanı eserleri sunuyoruz. Bununla yetinmeyip, bu stratejiyi ilerletmeye devam etmek ve tüm kısım ve fabrikalarımıza, karbonsuzlaştırmayı geliştirmeye devam etmemizi sağlayacak ortak bir çerçeve sunmak istiyoruz.”

Schneider Electric İberya lideri Josu Ugarte şunları söyledi: “Schneider Electric olarak sadece kendi bedel zincirimizi karbonsuzlaştırmayı taahhüt etmiyoruz ve değişikliğe liderlik eden şirketler için sürdürülebilirlik ve verimlilikte dijital ortak olmak istiyoruz. Roca Group da bu şirketlerden biri.”. Ugarte bu bağlamda, sürdürülebilirliği stratejilerine katan şirketlerin yasal zorunlulukların ilerisinde yer aldığına, daha fazla yetenek çektiğine, sermayeye daha âlâ eriştiğine, marka ve işletmelerini güçlendirerek birçok paydaş için daha cazip hale geldiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı