SCHOTT Çerkezköy Fabrikası 21 yıldır Türkiye’ye katma değer sağlıyor.

138 yıllık tecrübesiyle 34 ülkede faaliyet gösteren SCHOTT, 1988 yılından beri Türkiye’de teknoloji ve estetiği bir araya getiren çözümler sunuyor. Şimdi de SCHOTT, 2001 yılında faaliyete giren ve bugüne kadar50 milyonun üzerinde haneyi kullanıma hazır cama ulaştıran Çerkezköy fabrikasının 21. yılını kutluyor.

Nitelikli cam konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan SCHOTT, Türkiye’de Bolu ve Çerkezköy’de yer alan 2 fabrikasıyla üretim faaliyetlerini sürdürüyor. SCHOTT’un Çerkezköy Organize Bölgesi’nde beyaz eşya sektörüne yönelik nitelikli cam temin etmek üzere faaliyetlerini sürdüren,yaklaşık 34 bin metrekare toplam alana sahip Çerkezköy fabrikası bu yıl 21. yılını kutluyor.

Türkiye’nin lider beyaz eşya markalarıyla çalışan SCHOTT Çerkezköy fabrikası, hem ülke genelinde hem de yurt dışında pek çok haneye hizmet veriyor. 2021 yılında Çerkezköy fabrikasında üretilen kullanıma hazır camlar 50 milyon haneye ulaştı. ,Fabrikada üretilen ürünlerin büyük bir kısmı Batı ve Orta Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Sektörde güvenlik alanındaki çalışmalarıyla da rakipleri arasında öne çıkan fabrika, iş güvenliğine yönelik uygulamalarıyla pandemi başında güvenli üretim belgesi alan ilk kuruluş olmayı başardı.

İnovasyonlarıyla da fark yaratıyor

İnovasyona önem veren ve bu konuda pek çok ilke imza atmayı başaran SCHOTT’un inovasyon ekibi; buzdolabı, fırın, ocak ve davlumbaz ürünleri üzerinde düz cam ve gruplanmış camlar kapsamında fonksiyonellik, katma değer ve inovatif geliştirmeler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Çerkezköy fabrikasında üretilen aydınlatmalı cam rafı da inovasyon alanında dünyaya örnek teşkil ediyor. Buzdolabı cam raflarında yapılan bu yenilik, aydınlatma fonksiyonunun cama başarılı bir şekilde entegre edilmesinin güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bu sayede arka ve üst aydınlatmanın yetersiz kaldığı buzdolaplarında kör nokta problemi ortadan kalkıyor. Bunun yanı sıra, cam panelin her iki tarafına dayanıklı renkli baskılar yapabilmeye, parmak izini engellemeye, 3 boyutlu efektler yaratabilmeye ve farklı bir dokunsal deneyim oluşturabilmeye olanak sağlayan, globalde geliştirilen SCHOTT Duo Design teknolojisi de Çerkezköy fabrikasında pazara yeni standartlar getirmeyi başarıyor. Seramik boyayla yapılan bu yenilikçi baskı türü, yeni tasarımların ve farklı bakış açılarının kapılarını aralamaya yardımcı oluyor. SCHOTT Duo Design; renk seçenekleri ve inovatif çözümleriyle kullanıcılarına tasarımda özgürlük sunuyor.

“Hem Tekirdağ’a hem Türkiye’ye değer katıyoruz”

SCHOTT Orim Pazarlama, Satış ve Ar&Ge Direktörü Mesut Tahtacı, “SCHOTT olarak 1988 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye pazarında nitelikli cam üretiminde yenilik, güvenilirlik, kalite ve ciro açılarında lider konumda yer alıyoruz. Türkiye pazarına ve ekonomisine güveniyoruz. Türkiye bizim için son derece önemli bir pazar. SCHOTT Türkiye olarak beyaz eşya sektöründe şirketimizin cirosunun önemli bir ayağını oluşturuyoruz. 2001 yılından bu yana cam ve özel materyaller alanındaki uzmanlığımız ve üstün teknolojilerimiz ile Çerkezköy fabrikamızda üretim gerçekleştiriyor, üretimimizle ve sağladığımız istihdamla hem Tekirdağ’a hem de Türkiye’de katma değer yaratıyoruz. Şu anda SCHOTT Türkiye olarak 700 kişiye istihdam sağlıyoruz, geçtiğimiz aylarda Bolu’da temellerini attığımız yeni fabrikamızla birlikte de bu sayıyı bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni fabrika yatırımımızla Türkiye’deki üretim hacmimizi ve hızımızı daha da artıracağız. Hem Çerkezköy fabrikamızla hem de Bolu’daki yeni fabrikamızla Türkiye’de uzun yıllar faaliyet göstermeyi umuyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı