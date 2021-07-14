Sebamed Şampuanları, Kolay Kullanıma Sahip Yeni Ambalajlarında Satışa Çıkıyor

Saç sıhhati hem erkek hem bayanlar için hayli değerli bir husus. Pek çoğumuz kepek ve saç dökülmesi problemleriyle yüzleşerek bu duruma bir tahlil arıyoruz. Tam da bu noktada Sebamed yardıma koşuyor. Tesiri klinik olarak kanıtlanan Sebamed şampuanları tesirli formülleri ve cildin ülkü numarasına sahip olan 5.5 pH bedeliyle saçın gereksinimi olan bakımı saç derisine ziyan vermeden uyguluyor. Ayrıyeten Sebamed şampuanları yeni büyük uzunluk ambalajları ile kullanıcılarına daha kolay kullanım fırsatı sunuyor.

Saçların sağlıklı olabilmesi için saç derisine tesirli bir bakım yapmak gerekiyor. Aksi halde saç dökülmesi ya da kepek sorunlarıyla karşılaşmak işten bile değil. Ayrıyeten yanlış beslenme, ilaç kullanımı, hastalık, gerilim, vitamin ve mineral eksikliği de saçların zayıflamasına, kırılmasına ve sıhhatsiz görünmesine sebep olabiliyor. Hem erkekleri hem de bayanları etkileyebilen bu durum, hormonel ya da kalıtsal olarak da gerçekleşebiliyor. Lakin yeniden de dolgun, güçlü ve ışıldayan saçların canlılık ve sıhhat manasına geldiğini unutmamak gerek. Sebamed’in cildin ülkü numarası olan 5.5 pH bedeline sahip cilt katmanına ziyan vermeden bakım yapan eserleri, saça muhtaçlığı olan bakımı yapıyor. Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuan özel formülüyle saç köklerindeki kan sirkülasyonunu artırarak saç dökülmesini önlemeye yardımcı olurken, Sebamed Kepeğe Karşı Şampuan saç derisi ve saçı hassas bir halde temizleyerek kepeğin giderilmesine yardımcı oluyor. Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı ise günlük saç bakımı için ekstra yumuşak temizleme sağlıyor. Üstelik bütün bu Sebamed şampuanları yeni büyük uzunluk ambalaj seçenekleri ile tüketicilere kullanımı daha kolay bir seçenek sunuyor. Şampuanlar 1000 ML boyutlarıyla, pompalı olarak tasarlanan yeni şişelerinde daha kolay kullanımlarıyla kullanıcılarıyla buluşmayı bekliyor.

Sebamed Şampuan kullanıcılarıyla yapılan araştırma sonuçları kullanıcıların Sebamed eserlerinden epeyce şad olduklarını ispatlıyor. Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı’nın kıvam, durulama, randıman ve köpük oluşumu üzere kozmetik özellikleri iştirakçilerin birçok tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir. Yıkamaya uygunluğu için iştirakçilerin yüzde 92’si kusursuz ve güzel olarak pahalanmıştır. Kepekli saça sahip bireylerle yapılan araştırmayla Sebamed Kepeğe Karşı Şampuan kullanımından 2 hafta sonra kepekte yüzde 50 azalma olduğu görülmüş, 3. hafta sonundaysa bu sayı yüzde 73’e yükselmiştir. 6 aydan uzun mühlet saç dökülmesi yaşayan bireylerle yapılan araştırma sonucundaysa, Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuan kullananların yüzde 93’ünde saç ölçüsünde güzel ve kusursuz tesir görülmüştür.

Sağlıklı saçlar için özel formül

Sebamed şampuanları her saç tipi ve özel meseleleri için hafif ve besleyici bir temizleme imkanı sunuyor. Şampuanlar, renklendirici, alkol, sabun, alkali, silikon yağı yahut halojenli organik bileşikler içermeyen formülleriyle dermatolojik ve klinik olarak test edilmiştir. Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı, olağandan kuruya kadar saçlar için günlük kullanım için öneriliyor. Bitkisel bazlı içeriğiyle saç ve saç derisini kurutmadan saçın nem istikrarını destekleyerek hacim ve ipeksi parlaklık sağlıyor. Sebamed Kepeğe Karşı Şampuan, yağlı saç ve kepeğe yatkın saç derisi için öneriliyor. Pirokton Olamine içeren bakım formülüyle tahrişe karşı koruyan şampuan, kepeği tesirli formda denetim altına alıyor. Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuan ise saç köklerine giden oksijen ve besleyici unsur ölçüsünü artırırken saç kaybını azaltıyor. Kaferin ve Ginkgo Biloba içeren formülüyle saçın hacim ve güç kazanmasına da yardımcı oluyor.

Sebamed Hakkında

Dünyanın önde gelen dermokozmetik markalarından biri olan Sebamed, Türkiye’de dermokozmetik denilince birinci akla gelen marka. Alman Sebapharma Laboratuvarları’nda geliştirilen formüller, sağlıklı cildin sahip olduğu pH 5.5 kıymetini bozmadan cildi temizleyen ve besleyen cilt bakım eserleri sunuyor. Yüksek aktifliği ve cilde ahengi 120’den fazla bilimsel test ile kanıtlanan Sebamed, Türkiye’de dünyanın önde gelen sıhhat eserleri şirketi Perrigo tarafından temsil ediliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı