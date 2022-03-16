Seçme Adlı Kadın Komedi Tiyatro Oyunu Karşıyakalı Tiyatro Severlerle Buluşuyor

Kadın Komedi Tiyatro Oyunu Gizem Tataroğlu Özbilir’in yazıp-yönettiği, Özge Oldaç’ın tek kişilik performans sergilediği, Persenk Müzik’in imzasını taşıyan, Sahne ve Kukla Tasarımı Suat Ünverdi’ye ait olan, İmran Aydın Tali’nin Işık Tasarımı ve Alican Pulat yönetmenliğinde sinevizyon videolarının tasarlandığı SEÇME adlı tiyatro oyunu 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi’nde prömiyer yaptı. İzleyiciden büyük beğeni toplayan oyun 23 Mart’ta Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde ve 30 Mart’ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi’nde 20:30’da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Oyun Tanıtım Yazısı: O gece Yeşim, 1+1 dairesinde Shakespeare, Gogol ve Çehov’la reklam çekerken, Büyücü adana kebap yemeye gidecek mi? Cevabı “Seçme” oyunumuzda.

Oyunun Konusu: Yeşim Yetin, 34 yaşında konservatuvar oyunculuk bölümü mezunu bir kadın oyuncudur. Kendi sektöründe iş bulamadığı için uzun zamandır garsonluk yapmaktadır. Hayattaki yeni rolü olan garsonluk, Yeşim’e başkalarının hayatını gözlemleme ve kendi yaşamını sorgulaması için güzel bir fırsat doğurmuştur. ‘Çoğunlukla Bolognese Kıymalı ve Domatesli Mevsim Sebzeli Noodle Dedim Ya Bu Aralar Ben Çok Fettucini’ Oyun, Kadıköy’de bodrum katındaki kiralık 1+1 dairesini adeta çekim stüdyosuna dönüştüren Yeşim’in, işten eve geldiği sıradan bir akşamda neler yaşadıklarını anlatır. Ancak bu akşam Yeşim, keyif yapmaya karar vermiştir. Çalıştığı kafeden aldığı şaraplar ve peynirlerle kendi ziyafet hazırlar. Öte yandan menajeri gece boyunca ona reklam, dizi ve sinema audition metinleri göndererek, kendisinden videoları çekip bir an önce illetmesini ister. ‘5 kadınla birlikte siz adaya varıp kurtuluyorsunuz. Diğer kadınların rimelleri akmış, simsiyah göz altları, sizin rimeliniz waterproof olduğu için asla akmamış. Diğer kadınlara bakıyorsunuz, çok kötü gözüküyorlar. Sonra sahile vurmuş bir ayna parçasını fark ediyorsunuz. Koşup alıyorsunuz, rimeliniz akmamış. Mutlu olup, gülüyorsunuz. Anladınız değil mi? Bir rimel reklamı. Beyaz yakalılar için, her koşula dayanaklı bir rimel.’ Saatler ilerledikçe hem kendi hayatını hem de kendiyle paralellik kurduğu, yıllarca oynamak istediği klasik eserlerdeki karakterleri oynar ve anlatır. Shakespeare, Çehov, Gogol gece boyunca eşlik eder ona. Bir kadın oyuncu olarak yaşadığı topraklarda maruz kaldığı rahatsız edici olayları ve uğradığı şiddet hikayelerini mizah diliyle anlatır.

Tarih ve Mekan Bilgileri: 23 Mart 20:30 Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi Yalı Mah. 6445 Sk. No:23. Atakent, Karşıyaka 30 Mart 20:30 Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi Anafartalar Caddesi, Oska Pasajı No:20 Kemeraltı,Konak

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı