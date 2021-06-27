Sedat Anar’ın santurla düzenlenen konseri beğeni topladı

Santurun ve enstrümantal müziğin usta ismi Sedat Anar, 19 Haziran Cumartesi saat 19:00’da Trump Sahne’de sanatseverlerle buluştu.

Yunus Emre, Mevlana, Muhammed Nasuhi üzere tasavvuf ehillerinin şiirlerinden yaptığı bestelerle klasik dini müzik ile Anadolu müziğini buluşturan Sedat Anar, kendine has üslubuyla Trump Sahne’desevenleriyle buluştu. Santuri Sedat Anar, Osmanlı’da da kullanılan kanuna misal özel çalgı olan Santur müzik aletini kullanarak müzikseverlere beğenilen dakikalar yaşattı. Okuduğu ilahilerin yanı sıra çaldığı İran kökenli ve kanuna emsal bir çalgı aleti Santur ile dinleyenlere his dolu anlar yaşatan Anar, “Uzun vakitten sonra sizlerle birlikte olmak çok hoş. Geldiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

COVID-19’a karşı tüm tedbir ve önlemlerini almış olarak kapılarını açan Trump Sahne’ye izleyiciler HES kodu ile giriş yapıldı. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, toplumsal aralık kurallarına uygun formda hazırlanan oturma nizamında konseri izlediler. Girerken ateşleri ölçülen izleyiciler, daima dezenfekte edilen salonda konseri maskeli olarak izlediler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı