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Ana Sayfa Kültür & Sanat 16 Mart 2022 21 Görüntüleme

Seferihisar Belediyesi’nden kadınlara üretici atölyesi

Seferihisar Belediyesi’nden kadınlara üretici atölyesi

Seferihisar Belediyesi üretici kadınlara destek sağlamaya devam ediyor. Kapalı pazar yeri karşısında bulunan belediye ofisleri üretici kadınların atölye olarak kullanılması için tahsis edildi.

ÜRETİCİ ATÖLYELERİNDE KADINLAR MESLEK EDİNİYOR

Üretimlerini ve satışlarını atölyelerde gerçekleştiren kadınlar aynı zamanda ürünlerini bir çok pazar ve fuarda sergileme olanağını buluyorlar.

Üretici atölyelerinde hem iş hem sosyal hayat kapısı açan nakış ve el sanatları dersleri de devam ediyor. Atölyelerde çantadan etamin işlerine heybeden yastık nakışlarına birçok el işi ürün üretiliyor.

“BAŞKAN YETİŞKİN SAYESİNDE ÜRÜNLERİMİZİ SERGİLİYORUZ”

Nakış ve el sanatları eğitmeni Dilek Elmalı Seferihisarlı kadınların meslek edinmelerini sağladıklarını belirterek: “Japonya Sanayi Bakanlığı ve AB’ye girişimci kadınlar adı altında başvurarak hibe kazandık. Seferihisar Belediyesi ve Başkanımız İsmail Yetişkin sayesinde ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alanlarda sergileyebiliyoruz. Ücretsiz derslerimize de devam ederek Seferihisarlı kadınlara meslek edindirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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