Seferihisar protokolü bayramlaşma töreninde buluştu

Ramazan Bayramı dolayısı ile Seferihisar Kaymakamlık Makamında bayramlaşma töreni düzenlendi. Seferihisar Kaymakamı Dr. Naci Aktaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Abdülkadir Şimşek, İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutan V. Asb. Kd. Başçavuş Mehmet Kalemci, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Kepoğlu, Mahalle Muhtarları, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve çok sayıda Seferihisarlı vatandaş katıldı.

Seferihisar Kaymakamı Dr. Naci Aktaş, gelen protokol ve Seferihisarlı vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Bayramlaşma töreninde konuşan Seferihisar Kaymakamı Dr. Naci Aktaş; “2-3-4 Mayıs’ta idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı münasebetiyle tüm mesai arkadaşlarımın, kıymetli ailelerinin, Seferihisarlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Törene AK Parti Seferihisar Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Harun İnal ile birlikte katılan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen bayramlaşma töreninde bayram heyecanı ve mutluluğunu hemşehrilerimizle yaşadık. Ramazan ayının manevi iklimini derinden yaşayarak bayrama ulaştık. Ramazan boyunca hemşehrilerimizle iftar ve sahurlarda bir araya geldik, gönüllere dokunmaya niyet ettik. Rabbim inşallah ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Ramazan Bayramı Seferihisar’ımıza, ülkemize, tüm İslam âlemine ve dünyaya barış, huzur ve sağlık getirsin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı