SEFO & Revart – Yarım Kalır ile zirvede!

Sefo’nun Revart ile feat olarak yayınladığı son single’ı “yarım kalır” tüm listelere hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede Tüm platformlarda 1.224.937 Milyon dinlenen şarkı YouTube trendlerde de 1 numaraya yerleşerek büyük beğeni topladı.

“yarım kalır” Hot Hits Türkiye, NKVT, New Music Friday Türkiye, Zirvedekiler Türkçe Rap gibi liste kapaklarıyla da haftanın en çok konuşulan şarkısı oldu.

İlk büyük İstanbul konseri 20 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da!

2021’in dijital şampiyonu Sefo milyonlarca dinlenen şarkılarıyla ilk büyük İstanbul konserini 20 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da verecek.

Sefo, unutulmaz anların yaşanacağı bu konsere büyük bir heyecan ve özenle hazırlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı