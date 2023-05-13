Şehidimizin kanı yerde kalmadı!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu. Şehidin kanının yerde kalmadığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, tacize verilen karşılıkta ilk belirlemelere göre 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA)- Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

ŞEHİDİMİZ KANI YERDE KALMADI!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak : İGFA