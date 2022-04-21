Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Programında Bir Araya Geldiler

Malkara Belediyesi, vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için iftar programı düzenlendi.

İftar programında; Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ersin Kaçar, Ahmet Nazif Balcı, şehit aileleri ve gaziler yer aldı.

Okunan ezan ile birlikte edilen dualarla açılan iftarın ardından konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, “Sayın kaymakamım, değerli şehitlerimizin bizlere emaneti ailelerimiz, sayın gazilerimiz hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizlere bu akşam milletimiz için ülkemiz için en değerli en kıymetli insanlarla iftarımızı açma şerefi verdiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Umuyorum ki rabbim bizleri daha nice ramazanda, nice sofralarda hep beraber buluşturur. Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.

Kendileri için düzenlenen iftar programıyla hatırlanmaktan son derece mutlu olduklarını belirten şehit aileleri ve gaziler Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a teşekkür ettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı