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Ana Sayfa Kültür & Sanat 23 Mart 2022 29 Görüntüleme

“Şehrin Kemanları” genç yetenekler kazandı

“Şehrin Kemanları” genç yetenekler kazandı

Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle Şehrin Kemanları Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Ildiko Moog Keman Akademisi’nde eğitim alan genç yetenekler, düzenlenen konserde müthiş bir performans sergiledi.

Yetenekli kemancıları bir araya getirmek amacıyla 2019 yılından bu yana gençlere ücretsiz eğitimler veren Şehrin Kemanları Topluluğu, müzik dünyasına 12 genç yetenek daha kazandırdı.

Keman sanatçısı ve pedagog Prof. Ildiko Moog yönetiminde, Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde yapılan eğitim çalışmalarına katılan 12 genç, Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilen bir konserle yeteneklerini sergiledi.

Şehrin Kemanları Ildiko Moog Keman Akademisi’nde eğitim alan; Adanur Tezel, Almila Şerbetçi, Ayşe Deniz Kaynarsoy, Bengi Işık, Defne Ekmekçi, Duru Güzel, Ecesu Sezer, Feri Sakarya, Gökhan Şahin Alpay, Korcan Kurt, Pınar Yar ve Serdar Burak Alaş konserdeki performanslarıyla büyük beğeni topladı. Ünlü bestecilerin eserlerini başarıyla yorumlayan öğrenciler izleyenlerin takdirini kazandı.

Uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla tanınan ve akademide Bursalı genç yeteneklere tecrübelerini aktaran keman sanatçısı Prof. Ildiko Moog da, öğrencilerine övgüler yağdırdı. Prof. Moog gecenin sonunda eğitmenlerle birlikte sahneye çıkıp öğrencilere final parçasında eşlik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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