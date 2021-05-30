Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin halka arz başvurusu

Şekerbank T.A.Ş, Şeker Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş unvanlı iştirakinin halka arz başvurusu konusunda bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş halka arz müracaatının şirketin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile tekrar yapılmasına ait talebinin Sermaye Piyasası Konseyi’nin kararı ile uygun görüldüğü ve Şeker Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş tarafından Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Bildirisi’nin 11. unsuru uyarınca 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Şurası’na 25.03.2021 tarihinde halka arz başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Şurası tarafından Şeker Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’ye iletilen yazıyla müracaatın Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. hususunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası kararları kapsamında olumsuz karşılanmasına karar verildiği, şirketin hisselerinin halka arzının 31.12.2020 finansal tabloları ve izahnamede yer alan son üç yıllık finansal tablolar temel alınarak gerçekleştirilmesine ait satış devrinin ilgili heyet kararları ve bildirim kararları kapsamında 2 Mart – 31 Mayıs tarihleri olarak belirlendiği, halka arzın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilme imkanının kalmadığı ve temel kontrat kararlarının gayrimenkul yatırım iştiraki faaliyetini kapsamayacak formda değiştirilmesi ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere konseye müracaat yapılması gerektiği bildirilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı