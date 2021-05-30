Şekerbank’ın kredi derecelendirmesi

Şekerbank T.A.Ş’nin kredi derecelendirme notu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank’ın tüm kredi notlarını ve görünümlerini teyit ederek Uzun Vadeli Mahallî ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu’nu B-, Kısa Vadeli Mahallî ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu’nu B, Finansal Kapasite Notu’nu b-, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu BB+(tur), Dayanak Notu 5 ve Sermaye Gibisi Tahvil Notu’nu CCC olarak açıklamıştır.” denildi.

Hibya Haber Ajansı