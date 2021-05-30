Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Ekonomi 30 Mayıs 2021 12 Görüntüleme

Şekerbank’ın kredi derecelendirmesi

Şekerbank’ın kredi derecelendirmesi

Şekerbank T.A.Ş’nin kredi derecelendirme notu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank’ın tüm kredi notlarını ve görünümlerini teyit ederek Uzun Vadeli Mahallî ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu’nu B-, Kısa Vadeli Mahallî ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu’nu B, Finansal Kapasite Notu’nu b-, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu BB+(tur), Dayanak Notu 5 ve Sermaye Gibisi Tahvil Notu’nu CCC olarak açıklamıştır.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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