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Ana Sayfa Ekonomi 2 Nisan 2022 20 Görüntüleme

Şekerbank’tan KOBİ’lere “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası

Şekerbank’tan KOBİ’lere “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası

Şekerbank, ekonominin lokomotifi KOBİ’leri bu yıl da gelenekselleşen “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile desteklemeye devam ediyor. Banka, KOBİ müşterilerinin Ramazan ayında artan nakit ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla karşılıyor.

Şekerbank Ramazan ayında nakit ihtiyacı artan KOBİ müşterilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Banka, ülke ekonomisinin en önemli gücü olan KOBİ müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla sunduğu gelenekselleşen kampanyası “İşinize Ramazan Bereketi” ile karşılıyor.

“İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile ilgili detaylı bilgiye tüm Şekerbank şubelerinden ulaşılabilecek.

Tuğbay Kumoğlu: “KOBİ’lerin yanında yer almaya devam ediyoruz”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak, KOBİ’lerin, yani asıl üreten kesimin finansmanının Şekerbank için özel bir önem taşıdığını belirterek, “Şekerbank olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıcı uygulama ve kampanyalar ile onların her zaman yanında olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Ülkemizin her bölgesindeki KOBİ’leri kampanyamızdan yararlanmak üzere şubelerimize bekliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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