Şekerbank’tan PANKOBİRLİK’in 50. yıl dönümünde şeker pancarı üreticisine destek

Şekerbank, 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında PANKOBİRLİK’e bağlı Hasat POS kullanan kooperatif ve şubeler aracılığıyla çiftçilere; tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarımsal girdileri için esnek ödeme vadeleri, sıfır faiz avantajı ve hasat zamanı ödeme gibi avantajlar sunuluyor.

Anadolu’da sayıları yüz binleri bulan pancar çiftçilerinin küçük birikimleriyle tarımı ve yerel üretimi finanse etmek için 69 yıl önce kurulan Şekerbank, varlık nedeni olan pancar çiftçisini desteklemeye devam ediyor. Şekerbank, kuruluşundaki Anadolu Bankacılığı misyonunun özünü oluşturan üretimi destekleme stratejisi çerçevesinde, şeker pancarı üreticilerinin ulusal düzeyde üst birliği olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ile iş birliğine imza attı.

PANKOBİRLİK’in 50. kuruluş yıl dönümüne özel çiftçi müşterilerinin finansman ihtiyaçları için gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Banka, birliğe bağlı Hasat POS kullanan kooperatif ve şubeler aracılığıyla çiftçilere tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarımsal girdileri için 6 aya varan vade ve sıfır faiz avantajıyla alışveriş yapma imkânı sunuyor. Çiftçiler, PANKOBİRLİK’e bağlı kooperatif ve şubelerden tarım girdilerini Şekerbank’ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu “Hasat Kart” ile kolaylıkla temin edebiliyor. Böylelikle “Hasat Kart” sayesinde ihtiyaçları olan tarımsal girdileri anında karşılayan çiftçiler, ödemelerini ise hasat zamanı yapabiliyor.

Tuğbay Kumoğlu: “Şeker pancarı üreticilerinin Bankamızda önemli bir yeri var”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kuruluş hikâyemizin temelinde yer alan şeker pancarı üreticilerinin Şekerbank’ta daima önemli bir yeri var. Aynı şekilde üreticilerin güç birliği yaptığı pancar kooperatifleri ve sayıları bugün 1,5 milyon ortağa ulaşan, ülke tarımının gelişmesine hatırı sayılır katkılarda bulunan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği de (PANKOBİRLİK) bankamız için özel bir kurum. Bu bakış açısıyla PANKOBİRLİK’in kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla, her zamanki gibi üreticilerimize özel finansman destekleri hazırladık. Bu güzel ve anlamlı iş birliği için PANKOBİRLİK yönetimine teşekkürlerimizi sunuyor, çiftçilerimize de hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle PANKOBİRLİK’in 50. kuruluş yıldönümünü kutluyor, hep birlikte daha nice yıllar diliyoruz.”

Tolga Demirhan: “Pankobirlik 50 yıllık tecrübesiyle Türk tarımında bir kilit taşı olmuştur”

Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği (PANKOBİRLİK) adına iş birliği sözleşmesini imzalayan Genel Müdür Tolga Demirhan ise: “1972 yılında kurulan kurumumuz bugün ülkemizin 64 ilinde, 31 pancar kooperatifinin 328 şubesi, 6 Kooperatif Şeker Fabrikası ve 50’nin üzerinde tarımsal amaçlı iştirakleriyle hizmet vermektedir. Yaklaşık 1,5 milyon ortağıyla ülkemiz kooperatifçiliğinde önemli bir kilometre taşı olan Pankobirlik, Cumhuriyet tarihinin tarımsal kalkınmasında en büyük katkıyı sağlayan şeker pancarı tarımının öncüsü olmuştur. Üreticilerimizin alın terinin en iyi şekilde karşılığını bulması için 50 yıllık birikimimizle çalışmaya devam etmekte ve kuruluş amacı gereği ortaklarımızın müşterek menfaatlerini korumayı en büyük görevimiz saymaktayız. Bu vesileyle Şekerbank yönetimine yapılan iş birliği nedeniyle teşekkür eder, anlaşmanın ortaklarımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı