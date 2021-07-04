Sektör Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanmalı!

Türkiye plastik dalının en değerli ihracat pazarı olan Avrupa’da uygulanacak olan Yeşil Mutabakatın kesimde istikrarları değiştirebileceğini belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) İdare Şurası Lideri Ömer Karadeniz: “Sektörümüz şimdiden bu geçiş için hazırlıklarını yapmazsa orta vadede pazar kayıpları ile karşı karşıya kalabilir” dedi.

Ülkemizin plastik ihracatının yaklaşık 50’sini gerçekleştirdiği Avrupa’nın hayata geçireceği Yeşil Mutabakat’ın gerek ülkemiz gerek endüstrimiz açısından değerli meydan okumalar barındırdığının altını çizen Ömer Karadeniz, “Sanayicimiz bu süreci hakikat okuyamaz ve adapte olamaz ise klâsik ihracat pazarlarımızın başında gelen, toplam ihracatımızın 50’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu kapsamda orta vadede en kıymetli önceliklerimizinden biri de endüstrimizin sürdürülebilirlik konusunda bilgi seviyesinin ve adaptasyon yeteneğinin geliştirilmesi olacaktır. İşletmelerin bu geçiş sürecinde takip etmeleri gereken yol haritalarının belirlenmesi, karbon ayak izi tahlillerinin gerçekleştirilmesi ve orta vade stratejilerinin belirlenmesi kesim açısından hayati ehemmiyete sahiptir” dedi.

Atığa bakış değişmeli!

Çöp kavramının lineer iktisada ilişkin bir kavram olduğunu, günümüzde süratle gelişen döngüsel iktisat çerçevesinde ise bir karşılığı olmadığını belirten Karadeniz, “Son periyotta basında ağır olarak yer alan plastik atık ithalatı üzere hususlara da bakış açımızın değişmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Döngüsel iktisat perspektifi ile bakılırsa çöp kavramının ne kadar anlamsız olduğu da görülecektir. Plastik, kağıt, cam ve metal gereçler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilirken, organik atıklar ise kompostlanarak gübre elde edilebilmektedir. Yani aslında çöp diye bir şey yoktur bu yalnızca bakış açısı ile alakalı bir bahistir. Tüm dünyada süratle yayılan bu değişimi okuyamayarak geri dönüşümde kontrolü arttırmak yerine atık ithalatını yasaklamanın gerçek bedelini ise önümüzdeki yıllarda daha net bir halde göreceğiz. Umarız bu yanlıştan bir an evvel dönülerek ağır kontrole tabi bir ithalat kanalı açılır ve böylelikle ülkemiz bu akımın dışında bırakılmaz” dedi.

Tahlil faal denetim!

AB Yeşil Mutabakatında konan argümanlı geri dönüşüm maksatlarının yakalanabilmesi ismine geri dönüşüm dalının süratle gelişeceğini lisana getiren Ömer Karadeniz: “Açıkçası ülkemizde bu bahiste kıymetli bir gelişme gösteren geri dönüşüm dalının son düzenlemelerle darbe aldığını üzülerek görüyoruz. Etraf hepimizin birinci önceliği lakin az sayıda makûs örnekten yola çıkarak vaktin ruhunu anlayamayan düzenlemelerle ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyecek adımlar atmaktan da imtina edilmesi gerekiyor. İnanıyoruz ki atık ithalatını fiilen yasaklayan ve geri dönüşüm kesimimizin kapısına kilit vurulması manasına gelecek olan düzenlemelerden vazgeçilecek ve faal kontrol sistemleri ile etraf meselelerinin önüne geçilirken ülkemizin bu paradigma değişikliğinin de dışında kalmaması sağlanacaktır” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı