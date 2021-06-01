Sektörün ilk ‘Effie Ödül’ü BtcTurk’ün oldu

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların basitçe ve inançla alım satımının yapılabildiği BtcTurk, birinci TV reklam sineması ‘BtcTurk ile Kolaylıkla Bitcoin Al Sat’ ile Effie Türkiye 2021 Ödülleri’nde Bankacılık ve Finans kategorisinde mükafata layık görüldü. Böylelikle BtcTurk, kriptopara kesiminde birinci Effie kazanan marka oldu.

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran, 3,6 milyonu aşan kullanıcısıyla Türkiye’nin en büyük kriptopara alım satım platformu BtcTurk, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Effie Türkiye’de ödül kazandı.

Happy People Project imzalı, birinci televizyon reklam sineması ‘BtcTurk ile Basitçe Bitcoin Al Sat’ ile Bankacılık ve Finans kategorisinde bronz mükafata layık görülen BtcTurk, kriptopara dalında de birinci Effie Ödülü’nün sahibi oldu.

BtcTurk Pazarlama Yöneticisi Eda Özbek Effie Türkiye 2021’de mükafata layık görülmekten büyük memnunluk duyduklarını tabir ederek; “BtcTurk olarak, pazarlama ve bağlantı çalışmalarımızı Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran marka olmanın sorumluluğu ile sürdürüyoruz. Bu doğrultuda kullanıcıların hem Bitcoin süreçlerini çarçabuk ve itimatla yapabilmesine odaklanıyor hem de onları Bitcoin ve kriptoparalar ile ilgili en gerçek bilgiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Reklam sinemamızın aldığı bu ödül ile ayrıyeten bölümümüz ismine da bir unsur imza atmış olduk. Bu da bizim için farklı bir gurur kaynağı…” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı