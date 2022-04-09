7’den 70’e herkesin kendinden bir şeyler bulacağı “Selda ile Neşeli Günler” 11 Nisan Pazartesi günü tv4 ekranlarında sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Selda Hasret Arslan’ın sempatik sunumu ile canlı olarak ekrana gelecek olan programda sağlıktan, yemek tariflerine, güncel konulardan, alanında uzman isimlerin değerli bilgilerine kadar hayata dair her şeye yer veriliyor.

11 Nisan Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün canlı olarak 10.00 – 12.00 saatleri arasında yayınlanacak olan “Selda ile Neşeli Günler” programı, zengin içeriği, uzman konukları ile herkesi ekran başına davet ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı