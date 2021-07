SEM’den Bodrum’a Yeni Ofis: SEM; Müşterileri, İş Ortakları ve Çalışanları ile Bodrum’da Buluşacak

Kesimde birincilerin adresi ve dijital pazarlama alanının başkan kuruluşu SEM, bir yeniliğe daha imza attı. SEM, Türkiye’nin tatil merkezi Bodrum’da yeni binasını hizmete açtı. SEMBodrum, çalışanlarına hem dinlenme hem de çalışma fırsatını birebir anda sunacak. Sunduğu bu imkan ile tekrar toplumsal bir şirket olduğunu kanıtlayan SEM, yeni rotasında çalışanlarıyla buluşmak için sabırsızlanıyor!

Dijital pazarlama alanında Türkiye’nin başkan kuruluşu SEM, kesimde bir unsur imza attı. SEM, uzaktan çalışmanın kalıcı hale geldiği, yaz tatili için büyük kentlerden de kaçışın başladığı günlerde Bodrum’a mükemmel bir ofis açtı. Hem işini yapıp hem de dinlenmek isteyen çalışanlarını ve müşterilerini Bodrum’da iki katlı, deniz görüntülü, geniş bahçeli çalışma ofislerinde ağırlayacak olan SEM, 2021 toplantı planlarını ve SEMBodrum’a özel hazırladığı rezervasyon takvimini hazırladı. Dört aylık ağır bir çalışmanın akabinde açılan SEMBodrum, ferah binası, ilçeye hâkim yapısı ve hem iş hem de dinlenme için tasarlanan mimarisiyle dikkat çekiyor. Toplumsal medya hesaplarından paylaştığı duyuru görüntüsüyle büyük bir ses getiren SEM, çalışanlarını ve iş ortaklarını bir oldukça heyecanlandırmış görünüyor.

Yeni başarılara burada imza atılacak!

Ağır bir tempoda geçen Covid-19 salgın periyodunda uzaktan ve ofisten gerçekleşen çalışma sürecinin akabinde SEM çalışanları, SEMBodrum’da hem dijital pazarlama alanındaki liderlik için mesai harcayacak, hem de yılın her periyodunda dinlenme fırsatı yakalayacak. SEMBodrum her hafta 4’er kişilik grupların konaklayabileceği, 8 kişilik çalışma alanı ile de bölgede yaşayan SEM’lilerin çalışabilmesi için tasarlandı. 365 gün açık olacak olan ofis her ziyaretin akabinde profesyonel gruplarca temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Çalışanlarını yeni ofisine sabırsızlıkla bekleyen SEM, rezervasyon sistemine nazaran şimdiden önemli bir talep ile karşılaştıklarını belirtti.

Yeni olağana Bodrum’dan merhaba

SEM’den hususa ait yapılan açıklamada SEM İdare Heyeti Lideri Ali Yılmaz “Çalışma hayatı Covid-19’da büyük bir imtihandan geçti. Hepimiz uzaktan çalışmak zorunda kaldık ve bu duruma ahenk sağlamaya çabaladık. Artık ofislere tekrar dönüş periyodunda biz de hem çalışma hem de yeni olağana ahenk sağlama sürecinde bir farklılık oluşturmak istedik” dedi. SEM Genel Müdürü İhsan Ceyhan Solak ise “Bu noktada hem müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın hem de SEM çalışanlarının iş ile tatili bir ortada yürütebilecekleri Bodrum’da bir ofis ve hayat alanı açmaya karar verdik. Süratlice planlarımızı oluşturup, kararımızı uygulamaya aldık. Hayata geçen çalışmamızdan müşterilerimiz/iş ortaklarımız ve çalışanlarımız epey memnun oldular” dedi. SEM’in Genel Müdür Yardımcısı Alper Cengiz ise “Günümüz, çalışma dünyasının artık daha ferah ve verimliliği arttıran alanlarda oluşmasını zarurî kılıyor. Bodrum üzere kıymetli bir lokasyonu seçerek, biz de bu noktada hoş bir adım atmış olduk” dedi. Son olarak, SEM IK Yöneticisi Benan Özkan “Sektörde bir birinci olmanın heyecanını yaşıyor ve tüm deneyimlerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” diyerek heyecanını paylaştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı