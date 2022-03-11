Sendeo Ana Sponsorluğunda “How to Start Girişimcilik Zirvesi” Gerçekleşti

Koç Topluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründeki markası Sendeo’nun ana sponsorluğunda bu yıl beşincisi düzenlenen “How to Start Girişimcilik Zirvesi” Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen “How to Start Girişimcilik Zirvesi”nin ana sponsoru oldu. İş dünyasında farklı sektörlerden katılımcıların yer aldığı etkinliktebaşarılı girişimciler,yatırımcılar ve kendini tanıtmak isteyen girişimler öğrenciler ile bir araya geldi. Etkinlikte girişimcilik ekosisteminin tüm yönleriyle ele alındığı oturumlar gerçekleşti.

Girişimcilerin konuk olduğu ve öğrencilere girişimcilik kapsamında yardımcı olmayı hedefleyen zirve iki gün boyunca 14 ayrı oturumda gerçekleşti. Girişimcilik ekosistemi ile öğrenciler arasında köprü olacak zirvede Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin de“Bir marka içeriden nasıl inşa edilir?” panelinde katılımcılarla buluştu.

Sendeo’nun kurum içi girişimciliğin bir örneği olduğunu belirten Şahin, “Bir kurum içi girişimcilik markası olarak Mayıs 2021’de faaliyete başladık. Teknolojiyi iş süreçlerimizin merkezine oturttuk ve müşteri memnuniyetinde liderliği hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, bir yıldan kısa bir sürede hizmetimizi Türkiye’nin tamamına taşıdık. Sendeo yenilikçi fikirlere imkân tanıyan ortam yaratma hedefiyle kurulmuş bir şirket ve marka kimyamızın özünde teknoloji ve kesintisiz müşteri odaklı hizmet bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra yanı sıra üreten, çalışan, fikir geliştiren gençlere destek olmak da öncelikli konularımız arasında bulunuyor. Öğrenci kulüplerinin sorumluluk almasıyla başlatılan bu tarz etkinlikler çok kıymetli ve yol gösterici. Girişim örnekleri gençler için ilham kaynağı oluyor. Biz de Sendeo olarak bu tarz etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı