Senfoni orkestrasından yardım konseri

Yaşanan deprem felaketi dolayısıyla Türkiye’deki diğer bütün sanat kurumları gibi konserlerine ara veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Eskişehir’e gelen depremzedeler için “ayni yardım” konseri düzenliyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) – Biletleri kısa süre içerisinde tükenen yardım konserinde ülkemizin en ünlü piyanistlerinden Gülsin Onay solist olarak sahne alırken, orkestra şefliğini ise Ender Sakpınar üstleniyor.

Gülsin Onay’ın Saint-Saens’ın 2.Piyano Konçertosu’nu Senfoni Orkestrası eşliğiyle seslendireceği konserde orkestra ayrıca, farklı ve birbirinden değerli eserleri icra ederek 3 Mart Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak : İGFA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Senfoni orkestrasından yardım konseri için yorumda bulun
    3 Mart 2023  

    Senfoni orkestrasından yardım konseri için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Senfoni orkestrasından yardım konseri için ilk yorumu yapabilirsin.