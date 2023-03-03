Senfoni orkestrasından yardım konseri

Yaşanan deprem felaketi dolayısıyla Türkiye’deki diğer bütün sanat kurumları gibi konserlerine ara veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Eskişehir’e gelen depremzedeler için “ayni yardım” konseri düzenliyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) – Biletleri kısa süre içerisinde tükenen yardım konserinde ülkemizin en ünlü piyanistlerinden Gülsin Onay solist olarak sahne alırken, orkestra şefliğini ise Ender Sakpınar üstleniyor.

Gülsin Onay’ın Saint-Saens’ın 2.Piyano Konçertosu’nu Senfoni Orkestrası eşliğiyle seslendireceği konserde orkestra ayrıca, farklı ve birbirinden değerli eserleri icra ederek 3 Mart Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak : İGFA