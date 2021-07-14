“Senin Enerjin Senin Resmin” yarışmasının kazananları belli oldu

Aksa Elektrik, bu yıl üçüncü sefer düzenlediği “Senin Enerjin Senin Resmin” müsabakasının sonuçlarını açıkladı. Geçen yıl olduğu üzere bu yıl da Aksa Elektrik’in resmi Facebook ve Instagram toplumsal medya hesapları üzerinden düzenlenen müsabakaya ilgi büyüktü.

5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışa, Türkiye’nin her yerinden müracaat geldi. Müsabakaya katılmak isteyenler çizdikleri fotoğrafları Aksa Elektrik’in resmi toplumsal medya hesaplarına ileti göndererek paylaştı. 7 Haziran 2021’de başlayan ve bu yıl çocuk gözünden güç tasarrufu temasıyla gerçekleşen yarışta, çocukların bahse farkındalıklarının artırılması ve bilinçlenmeleri amaçlandı.

Müsabakada birinci 10’a giren çocuklara tablet ikram edilirken, mansiyon mükafatı olarak da kırtasiye masrafları için 250 TL’lik armağan çeki verildi. Müsabakada dereceye giren eserler, şirketin toplumsal medya hesapları üzerinden de duyuruldu

Hibya Haber Ajansı