Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermaye artırımı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermaye artırımı

 Türkiye Sigorta A.Ş, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sermaye artırımına ait bildirim yapıldı. Ka
Ana Sayfa Ekonomi 26 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Senkron Güvenlik’te tahsisli sermaye artırımı başvurusu iptal edilecek

Senkron Güvenlik’te tahsisli sermaye artırımı başvurusu iptal edilecek

Senkron Güvenlik ve İrtibat Sistemleri A.Ş, tahsisli sermaye artırımı müracaatının iptal edilmesi kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”2020 yılına ilişkin olağan genel konsey toplantısında daha evvel alınmış olan tahsisli sermaye artırımına ait 14.06.2021 tarihli 2021/17 sayılı kararın iptal edilmesi görüşülmüştür. Bu kapsam da Sermaye Piyasası Şurası’na yapılan tahsisli sermaye artırımımızın iptal edilmesine kararı verilmiş olup, önümüzdeki günlerde bedelli ve bedelsiz sermaye artırım müracaatları yapılması planlanmaktadır. İptale ve de yeni müracaatlara ait gerekli müracaat Sermaye Piyasası Şurası’na yapılacak olup, KAP’ta da gerekli açıklama yapılacaktır.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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