Serenay Sarıkaya, Bvlgari’nin Türkiye marka elçisi oldu.

Serenay Sarıkaya, Bvlgari’nin Türkiye marka elçisi oldu.

 Bvlgari, Türkiye’nin en başarılı bayan oyuncularından Serenay Sarıkaya’nın, markanın ülkedeki birinci elç
Ana Sayfa Magazin 12 Haziran 2021 9 Görüntüleme

Serenay Sarıkaya, Bvlgari’nin Türkiye marka elçisi oldu.

Serenay Sarıkaya, Bvlgari’nin Türkiye marka elçisi oldu.

Bvlgari, Türkiye’nin en başarılı bayan oyuncularından Serenay Sarıkaya’nın, markanın ülkedeki birinci elçisi olduğunu duyuruyor.

Cüretkarlığın, klâsik ile çağdaşın eşsiz birleşiminin, özgünlüğün ve Roma’lı estetiğin temsilcisi, dünyanın önde gelen İtalyan lüks mücevher markası Bvlgari’nin, küresel ölçekte alanlarında başarılı isimlerle gerçekleştirdiği iş birliklerinin son halkası olarak Serenay Sarıkaya, Bvlgari ile yıl boyunca devam edecek projelere imza atacak.

Sanatın farklı alanlarında tartışmasız yeteneği, yer aldığı ve yalnızca bölgesel değil, global ölçekte ses getiren projeleri ve sahip olduğu doğal Bvlgari ışıltısıyla Serenay Sarıkaya, İtalyan mücevher konutu ile kusursuz bir ahenk yakalıyor.

Bu heyecan verici iş birliğinin birinci adımı olarak ünlü oyuncu, Bvlgari’nin davetlisi olarak markanın son yüksek mücevhercilik koleksiyonunu sergileyeceği, dünyanın dört bir yanından seçkin davetlilerin COVID-19 tedbirleri dahilinde bir ortaya geleceği çok özel davetlere katılmak üzere bugün Milano’ya uçtu ve bu davetin birinci aktifliği olan, Milano’nun meşhur La Scala’sında seçkin davetlilerle birlikte büyüleyici bir müzik ziyafetinin tadını çıkardı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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