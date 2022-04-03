Serhat Can ”Haberin Var mı” yayınlandı!

Müzik eğitimini Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarında tamamlayan ”Serhat Can” ayrıca bağlama, tambur ve perdesiz gitar çalan bir enstrümanist olmasının yanı sıra yoğun bir şekilde devam eden iddialı sahne performanslarına Türkiye’nin ve Dünya’nın birçok noktasında güçlü repertuvarı ile damgasını vurmaya devam ediyor.

Yayınlamış olduğu projelerle müzik otoritelerinden tam not alan ”Serhat Can” geçtiğimiz gün ”Haberin Var Mı” şarkısını dinleyicisiyle buluşturdu.

”Serhat Can”ın sözü ve müziği başarılı söz yazarı Zeki Güner’e ait olan yeni şarkısının güçlü ve yenilikçi aranjesinde ise Okan Akı’nın imzası yer alıyor.

Yönetmenliğini Emrah Özbilen’in üstlendiği klip çekimi kalabalık bir ekip eşliğinde dikkat çekici yakın plan sahnelerle Beykoz’da ormanlık alanda kabuslar evi olarak bilinen ve birçok sinema filmine ev sahipliği yapan atmosferi ile büyüleyici Perili Köşk’te çekildi.

Müziğin şifası olduğunu her fırsatta dile getiren ”Serhat Can”ın güçlü yorumuna eşlik ederek tam bir uyum yakalayan ve soğuk kış günlerinde kalbimize dokunacak ”Haberin Var Mı” şarkısı genç sanatçıyı bir adım daha ileriye taşıyarak kariyerine renk katan çalışmalardan oldu.

”Serhat Can”ın yeni projesi ”Haberin Var Mı” DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı