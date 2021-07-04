Seslere hassasiyet hastalık habercisi olabilir

Klavye sesinden rahatsızsanız mizofoni hastası olabilirsiniz!

Mizofoni hastalığı belli seslere toleransın azalması sonucu ortaya çıkıyor. Hastalığa yol açan nedenlerin bilinmediğini belirten uzmanlar; diğer insanların yemekleri çiğneme, yutma, ağız şapırdatma ve derin nefes alma esnasında çıkardıkları seslerin yanı sıra klavyede yazı yazma ve parmakların masaya vurulması üzere takırtılı seslerin de şahısta rahatsızlık yarattığını belirtiyor. Hastalığın 9-12 yaş aralığında başladığını kaydeden uzmanlar, daha çok bayanlarda görüldüğüne dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, “bazı seslerden rahatsızlık duymak” olarak tanımlanan mizofoni rahatsızlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tekrar eden sesler rahatsız ediyor

Misofoni hastalığının Yunanca’da nefret etmek ve ses sözlerinin birleşimiyle oluşturulduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, “Bu hastalıkta kişinin belli seslere toleransı azalmış oluyor. Çiğneme, yutma, derin nefes alma, ağız şapırdatma, klavyede yazı yazma, parmakların masaya vurulması ve takırtılı sesler bu rahatsızlıkta en çok rahatsız eden seslerin başında geliyor. Bu üzere seslerin ortak özelliği genelde tekrar eden sesler olmasıdır. Misofoni hastalarının bu seslere reaksiyonu genelde sonlanma ya da huzursuzluk hissi formunda oluyor ve bu seslerden kaçınmaya ya da kaçmaya çalışıyorlar.” dedi.

Mizofoni 9-12 yaşlarında başlıyor

Mizofoni hastalığının daha çok bayanlarda görüldüğüne dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, “Hastalığın sebebi bilinmiyor lakin hem nörolojik hem de ruhsal bir bozukluk olarak bedellendiriliyor. Mizofoni ortalama olarak 9-12 yaşları ortasında başlıyor. Yapılan çalışmalar, beynin kimi kısımlarında aktivitenin daha fazla olduğu gösteriyor. Obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozukluğu ve tourette sendromunun mizofoni hastalarında sıklıkla bir arada görülen hastalıklar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıyeten kulak çınlaması olan bireylerde de mizofoni çok görülüyor.” diye konuştu.

Davranışçı terapi tedavide başarılı olabilir

Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, mizofoni hastalığı için üstünde muahedeye varılmış bir tedavi prosedürü olmadığını lakin bilişsel davranışçı terapi ve duyarsızlaştırma terapisi üzere terapi usullerinin başarılı olabileceğini söyledi.

Hibya Haber Ajansı