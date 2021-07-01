Sessiz iyilikler için “haydi tut elimi” diyorlar!

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Haydi Tut Elimi Derneği ile dezavantajlı pek çok kişinin hayatına dokunuyoruz”

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 2010 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Haydi Tut Elimi Derneği, ihmal, istismar, şiddete maruz kalan ve suça sürüklenen çocuklarla yakından ilgilenerek onlara yardımda bulunuyor ve takviye oluyor. Derneğin yeni idare şurası yapılan oylamayla belirlendi ve bağışlarıyla birçok çocuk ve gencin ömrüne dokunan şahıslara teşekkür evrakları sunuldu. İtimat tazeleyen Dernek Lideri Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dernek vasıtasıyla dezavantajlı durumdaki pek çok kişinin hayatına dokunduklarını belirterek bütün bunları sessiz güzellik olarak yaptıklarını söyledi. Dernek, bugüne kadar 5 bin çocuğa kıyafet ve gereç yardımı yaparken 100’lerce gence burs, konut eşyası, alışveriş kartı ve kurban hissesi üzere yardımlarla takviye olmaya devam ediyor.

2010 yılında birkaç gönüllünün takviyesiyle kurulan Haydi Tut Elimi Derneği, ihmal, istismar, şiddete maruz kalan ve suça sürüklenen çocuklarla yakından ilgilenmek hedefiyle çalışmalar yürütüyor. 0- 18 yaş ortası çocuk ve gençleri müdafaa maksatlı hami ruh sıhhati, uygunluk hali ve müspet ruhsal sağlamlaştırma çalışmaları yapan dernek, onların yine topluma kazandırılmaları, aileye dönüştürülmelerinin sağlanması ve toplumsal rehabilitasyonlarının tamamlanması sürecinde desteklenmesi gayesiyle faaliyet gösteriyor.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda derneğin idare konseyi toplantısı yapıldı ve yeni idare belirlendi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dernek vasıtasıyla birçok kişinin hayatına dokunduk”

Haydi Tut Elimi Derneği İdare Konseyi Lideri, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, genel konseyin açılış konuşmasında derneğin 11 yıl evvel kurulduğunu belirterek şunları söyledi: “2010’dan bu yana birçok kimsenin hayatına dokunduk. Önemli proje ve çalışmalar yapıldı. Bunlar bağışçılarımız tarafından yapılıyor. Bağışçılarımızdan alıp şeffaf olarak kayıtlı bir halde faaliyet raporlarına kaydediyoruz. Üzerine ekler yaparak muhtaçlık sahiplerine ulaştırıyoruz. Üniversitenin toplumsal sorumluluğu olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Prof. Dr. Tarhan: “Bağışçıların büyük kısmı bayanlardan oluşuyor”

Bağışçıların yardımların ulaştığını görmekten son derece memnuniyet duyduklarını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bağışçılarımızın 80-90’ı bayanlar. Onlar kendi harçlıklarıyla çocukları giydiriyor. Bebek bezleri alınıyor. Dernek olarak annesiz, babasız ve devlet tarafından bu durumları belgelenen, 18 yaşını geçmiş, devlet dayanağı yeterlice zayıflamış şahıslar var. İş bulamamış. Bu bireylerde çok yararlı olduk. Yasal boşluklar var, iş bulamıyorlar. Çocuklar ortada kalabiliyor. Bu çocuklara ve gençlere yardımcı olmaya çalıştık. Biz tüm bunları sessiz güzellik olarak yapıyoruz ancak bugün bu sessizlik bozuldu. İsmine sessiz güzellik dedik lakin yapılan çalışmaları da duyurmak istedik. Bu üzere uygunlukları teşvik etmeyi de hedeflerken açık ve şeffaf olduğumuzu da göstermek istedik.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bütün bağışçılara, dernek idaresine ve dernek çalışanlarına teşekkür etti.

Açılış konuşmasının akabinde Murat Koşar, Ayşegül Biçimi ve Fatma Turan’dan oluşan başkanlık divanı oluşturuldu.

A.Banu Güngenci: “75 meskenin açılmasına takviye olduk. 100’ü aşkın öğrenciye burs sağladık”

Haydi Tut Elimi Derneği Genel Sekreteri A. Banu Güngenci ise açılış konuşmasında Aile ve Toplumsal Hizmetler Vilayet Müdürlüğü ile koordineli hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Kurumdan ayrılan tüm gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Gençlerin konut açmalarına takviye veriyoruz. Eşya, kira ve kıyafet yardımı yapıyoruz. Bugüne kadar 75 konutun açılmasına takviye olduk. Faturalarını ödemelerine takviye veriyoruz. Kurumda kalan ve üniversitede okuyan öğrencilere imkanlarımız dahilinde tertipli burs veriyoruz. Bugüne kadar 100’ü aşkın öğrencimize burs imkanı sağladık. İstekli psikolog ve psikiyatrlarımız gençlerimize yardımcı oluyorlar. İstekli avukatlarımız gençlerimizin davalarında ve takiplerinde takviye veriyor. Bayramlarda bebeklerimizi ve çocuklarımızı giydiriyoruz. Materyal ve kıyafet yardımıyla 5 bine yakın yavrumuzun yüzünü güldürdük. Kurban Bayramı’nda kurban hissesi dağıtıyoruz. Bugüne kadar 250’den fazla hisse dağıtımı yapıldı. Ramazan Bayramı’nda erzak ve paylaşım bedeli ismi altında dernek resmi hesabından nakit para yardımı dağıtıyoruz.” diye konuştu.

A.Banu Güngenci: “Bağış yapanla bağış yapılacak kişi ortasında bir köprüyüz”

A.Banu Güngenci, Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını da kaydederek çocuk konutlarında kalan çocukları öğrenci kulüplerinin takviyesiyle üniversiteye getirip atölyeler kurup etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Güngenci, “Biz yalnızca bir köprüyüz. Yani bağışı yapanla bağış yapılacak kişi ortasında ilişkiyi kuran bir köprüyüz. Derneğimizin düzenlediği kampanyalar ile hayırseverlerden toplanan bağışlar sayesinde muhtaçlık sahiplerine yılın 12 ayı yardımlar ulaştırıyoruz.” dedi.

A.Banu Güngenci, 2019 yılında 34 bin 65 TL toplam gelir elde ettiklerini ve bunların tamamının bağış olduğunu belirterek “2020 yılında 45 bin 682 TL, 2021 yılında Haziran ayına kadar toplam 22 bin 800 TL bankaya bağış olarak yatırıldı. 2019 yılındaki faaliyetler 5 konut açtık. 500 kart dağıtıldı. Toplam bedeli 21 bin 100 TL. 6 öğrencimize burs verildi. 3 proje yapıldı. 10 adet erzak dağıtıldı. 60 kurban hissesi dağıtılmış. Bayram kıyafeti olarak 60 kıyafet dağıtıldı. 2020 yılında 6 konut açıldı. 583 kart dağıtıldı. Bedeli 28 bin 270 TL. 51 burs verildi. 9 bin 450 TL’lik. İki proje yürütüldü. 23 erzak dağıtıldı. 5 bin 600 TL karşılığında. 50 adet kurban hissesi dağıtıldı. 2021 yılının 6 ayında ağır faaliyet gerçekleştirildi. 2 konut kuruldu. 199 kart dağıtıldı. 15 bin 650 TL’lik. 24 adet burs dağıtıldı. 4 bin 800 TL karşılığında. 22 erzak kolisi dağıtıldı. 4 bin 300 TL bedeli var. 28 adet de kurban hissesi dağıtıldı.” diye konuştu.

Yeni idare heyeti belirlendi

A. Banu Güngenci, açılış konuşmasının akabinde idare şurası faaliyet raporu, kontrol heyeti raporu, idare ve kontrol konseyi raporlarını okudu. İdare şurası toplantısının devamında yeni idare şurası üyeleri belirlendi ve üyelerin oylarıyla onaylandı. Dernek idare şurası şu halde belirlendi: Dernek Lideri Prof.Dr. Nevzat Tarhan, Lider Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar, Doç. Dr. İsmail Barış, Sekreter Ayşe Banu Güngenci, Üyeler Dr. Öğr. Vazifelisi Fatma Turan, Barış Daima ve Serpil Tarhan.

Dernek bağışçıları toplantıya katıldı

İdare Heyeti toplantısı derneğe bağış yapan bireylere teşekkür sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. Dernek bağışçılarından Gülbin Biter, görüntü konferansla katıldığı toplantıda dernek idaresine ve çalışanlarına teşekkür ederek “Derneğin yaptıkları inanılmaz. Yakından takip ediyorum. Çok kişinin kalbine dokunuluyor. Allah herkesten razı olsun.” dedi.

Bağışçılara teşekkür dokümanları takdim edildi

Toplantıya katılan dernek bağışçılarından Davut Bozkurt, dernekten çok fazla takviye gördüğünü, dernek sayesinde de pek çok muhtaçlık sahibi gence ulaştıklarını belirterek 2005 yılında Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a yazdığı mektubu eliyle teslim etti. Derneğe bağışlarıyla takviye veren Murat Koşar, Hayriye Alptekin, Davut Bozkurt, Hatice Çavdar’a da teşekkür evrakları Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından takdim edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı