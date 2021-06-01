Sessiz Katil Gençleri Tehdit Ediyor!

Türkiye’de her üç şahıstan birinde hipertansiyon hastalığı görülüyor. Vefata kadar gidebilen sonuçları bulunan ve bu nedenle sessiz katil olarak isimlendirilen hipertansiyon, son yıllarda gençlerde de sıkça görülüyor.

Türkiye’de her üç bireyden birinde hipertansiyon hastalığı görülüyor. Vefata kadar gidebilen sonuçları bulunan ve bu nedenle sessiz katil olarak isimlendirilen hipertansiyon, son yıllarda gençlerde de sıkça görülüyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, gençlerde Süratle Artan Hipertansiyon Hastalığının Belirtileri ve Tedavisine ait değerli bilgiler veriyor.

Hipertansiyon yani yüksek tansiyon; kalp hastalığı, felç ve mevt riskini artıran ve önemli sonuçlara yol açabilen bir sıhhat sorunu… Sessiz katil olarak isimlendirilen hipertansiyon, yılda 10 milyon insanın vefatına yol açarak dünya genelinde önde gelen mevt ve hastalık nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan hipertansiyon tanısı aldığını, Türkiye’de ise her 3 bireyden biri maalesef hipertansiyonla birlikte yaşadığını hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, çoklukla 40’lı yaşlarda ortaya çıkan hipertansiyon probleminin son yıllarda genç erişkinlerde de sıklığının artığına dikkat çekiyor.

Baş ağrısı, çarpıntı ve görmede bozukluk varsa dikkat

Tansiyonun 140/90 mmHg’nın üstünde ölçülmesinin hipertansiyon tanısı koydurduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, ülkü tansiyon ölçümü için 3-5 dakikalık dinlenme sonrası, sessiz bir odada, 30 dakika boyunca sigara ve kahve içmemiş, idman yapmamış olmak koşuluyla en az üç ölçüm gerektiğini anlatıyor. Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, hipertansiyonun en sık görülen belirtileri ortasında çok yüksek kan basıncına bağlı olarak baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluklarının yer aldığına dikkat çekiyor.

Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, kelamlarını şöyle sürdürüyor: “Acil ünitelerde hipertansiyonla başvuran hastalarda ise acil yaklaşım gerektiren göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, yürümede ani gelişen aksama, periferik ödem, baş ağrısı, bulanık görme, şuur değişikliği, idrar çıkışında azalma, idrarda kanama, baş dönmesi görülebilir. Hipertansiyon görülme nedenleri ortasında yaş, etnisite, obezite, alkol ve tütün kullanımı, hareketsizlik, işlenmiş besinlerle alakalı tuz oranı yüksek yiyecekler, düşük potasyumlu beslenme, gerilim, kimi hastalıklar ve ilaçlar yer alıyor. Gençlerde hipertansiyon sıklığının artmasının en değerli nedeni ise uygun olmayan ömür stili biçimi… Başta beslenme ve hareketsizlik olmak üzere, artan gerilim ve tasa da bu sorunu tetikliyor.”

Hipertansiyon hastaları günde en fazla 5 gram tuz tüketebilir

İzole ilkel topluluklarda hipertansiyon görülme sıklığı 1 civarında iken çağımızın çağdaş hayat şeklinde bu oran çok yükseldiğine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, bunun en değerli nedeninin günlük alınan sodyum ölçüsü olduğunu tabir ediyor: “İlkel toplumlarda günlük sodyum alımı 20-30 mmol iken, günümüzde bu oran 80-250 mmol oldu. Beslenmedeki en kıymetli nokta başta tuz ile olmak üzere besinlerle aldığımız sodyum ölçüsü ve oranı. ABD de kişi başı günlük ortalama sodyum alımı 5 gram (12.5 gram tuz), ülkemizde ise ortalama tuz tüketimi 15-16 gr civarında. Halbuki bir hipertansiyon hastasında günlük sodyum alımı 1,5-2 gram (3.75-5 gram tuz) ortasında olmalı. Kalp damar hastalıkları, tansiyon seviyesinden bağımsız olarak tuza hassas hipertansiyon hastalarında daha sık görülüyor. Günümüzde yüksek sodyum maruziyetine bağlı olarak tansiyon ve kardiyovasküler hastalıkların saldırısı altındayız.”

Hipertansiyondan korunmak için ne yapılabilir?

Hipertansiyon hastalarının tedaviye ek olarak hayat şeklinde da değişiklikler yapması gerekiyor. Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, bu değişiklikleri ülkü beden yükü, tuz kısıtlaması, sağlıklı beslenme, sigara bırakılması, alkol kısıtlanması, hareketli ömür, antrenman, gerilim idaresi olarak sıralıyor. Kimi besin dayanaklarının tedaviye yardımcı olabildiğini belirten Taşkıran, arginin yahut sitrullin, potasyum, magnezyum, omega 3 yağı ve sağlıklı yağların tüketilmesini öneriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı