Seyahat Acentaları Gölcük’ün Turizm Potansiyelini Yerinde Gördü

Gölcük Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini geliştirmek ve tanıtımına katkı sunmak hedefiyle, Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde TÜRSAB Kocaeli Doğu Marmara seyahat acentaları temsilcilerini ağırladı.

TÜRSAB Kocaeli Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu seyahat acentaları temsilcileri, Gölcük’ün turizmini geliştirmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ilçeyi ziyaret ettiler. Gölcük Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan organizasyonda, seyahat acenteleri temsilcileri ilçemizi ziyaret ettiler. Programa katılan acente temsilcileri gün içinde ilçenin tarihî, kültürel ve sosyal alanlarını gezdiler.

TARİHÎ, KÜLTÜREL VE SOSYAL ALANLARINI GEZDİLER

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Fatih Taşdelen’in de katıldığı ziyarette seyahat acenteleri temsilcileri; Yazlık Ilıca Tesisleri, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı, Eriklitepe Doğal Tabiat Parkı, Saraylı Konakları, Örcün Osmanlı Dönemi Tarihi Çeşmeleri, Örcün Sultan Konağı’nı gezerek ilçe hakkında bilgi sahibi oldular.

BAŞKAN SEZER ACENTA TEMSİLCİLERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Programda Örcün Sultan Baba’da seyahat acenteleri ile bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin turistik potansiyeli ve devam eden turizmle ilgili çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Başkan Sezer; Gölcük Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon yöntemi ile yeniden ihya edilen ve sonrasında kurulan, Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi’ni gezdiği heyete, yapımı devam eden Sultan Baba Mescidi ile ilgi de bilgiler verdi.

GÖLCÜK TURU YALI EVLERİ İFTARI İLE SON BULDU

Sultan Baba gezisi sonrasında Değirmendere Yalı Evleri’nin gezen TÜRSAB Kocaeli Doğu Marmara seyahat acentaları temsilcileri, konaklama imkânları hakkında bilgiler aldılar. Acente temsilcileri son olarak Yalı Evleri bahçesinde iftar programında Gölcük’te bulunmanın tadını çıkardılar. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu’nun katıldığı iftarın ardından heyet; Değirmendere sahilini gezdiler. Acente temsilcileri, keyif aldıkları ve geniş bilgiler edindikleri programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı