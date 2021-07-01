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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 1 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

Seyahat Sektöründe Hareketliliğin Yüzde 30 Artmasını Bekliyoruz

Seyahat Sektöründe Hareketliliğin Yüzde 30 Artmasını Bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklanan, yeni olağanlaşma kararları kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasağının ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, turizm kesiminde de umutları tazeledi. Bayram sonrası başlayan hareketliliğin, aşılanmanın hızlanması ve yasakların kalkmasıyla düzgünce artacağına dikkat çeken biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Alınan bu kararlar, hem okulların kapanması ve hem de tatil döneminde olmamız nedeniyle bilhassa Kurban Bayram’ında yerli turist yoğunluğu oluşturacak. Hareketliliğin yüzde 30 artmasını bekliyoruz. Tatil planı yapanların seyahat biletleri için erken davranmalarında yarar var” dedi.

Tüm dünyayı tesiri altına alan koronavirüste hadise ve vefat sayılarının azalaması, aşılamanın artması yeni olağanlaşma kararlarını da beraberinde getirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklanan yeni olağanlaşma kararlarına nazaran 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasağının ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması üzere birçok alanda virüse karşı alınan önlemler gevşetildi. Alınan bu kararlar ise birçok dalın yüzünü güldürürken, bilhassa dönemi olması nedeniyle turizmde de oldukça bir hareketlilik sağlaması bekleniyor.

“Geçen Yıldan Daha Güzel Bir Tablo Görebiliriz”

Yasakların kaldırılmasını pahalandıran biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “ Alınan kararlar, iktisadın değerli lokomotiflerinden biri olan turizm dalına de olumlu yansıyacak. Pandemi sürecinde virüs ile uğraş kapsamında insanların uzun mühlet hayat alanlarında vakit geçirmesi, araştırmalarında net bir biçimde gösterdği üzere seyahat isteğini arttırdı. Bu durum yasaklarında kalması ile birlikte önemli bir hareketlilik yaratacak. Bilhassa bayram tatitili ve sonrasında büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Aşılanmanın da tesiriyle geçen yıldan daha yeterli bir dönem olacağını düşünüyoruz. Planı olanların seyahat biletlerini erken almalarında yarar var” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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