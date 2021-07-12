SEYKM, FADE ve INFO paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetleri sona erecek

SEYKM, FADE ve INFO hisselerindeki likidite sağlayıcılık faaliyetleri sona ereceği bildirildi.
İnfo Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz Seyitler Kimya Sanayi A.Ş (SEYKM.E), Fade Besin Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş (FADE.E) ve İnfo Yatırım Menkul Bedeller A.Ş (INFO.E) hisselerindeki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimiz kelam konusu şirketlerin talebi üzerine 28.06.2021 gün sonu prestijiyle sonlandırılacaktır.” denildi.
Hibya Haber Ajansı