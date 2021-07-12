Adese Gayrimenkul’den finansal duran varlık edinimi

Adese Gayrimenkul’den finansal duran varlık edinimi

 Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş, finansal duran varlık edinimine ait bildirim yaptı. Kamuyu Aydınlatma Pla
Ana Sayfa Ekonomi 12 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

SEYKM, FADE ve INFO paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetleri sona erecek

SEYKM, FADE ve INFO paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetleri sona erecek

SEYKM, FADE ve INFO hisselerindeki likidite sağlayıcılık faaliyetleri sona ereceği bildirildi.

İnfo Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz Seyitler Kimya Sanayi A.Ş (SEYKM.E), Fade Besin Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş (FADE.E) ve İnfo Yatırım Menkul Bedeller A.Ş (INFO.E) hisselerindeki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimiz kelam konusu şirketlerin talebi üzerine 28.06.2021 gün sonu prestijiyle sonlandırılacaktır.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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