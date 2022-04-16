Sezer Sarıgöz ”Ayrılık Yakıştı Mı Sana” ile baharı karşılayacak

“Ne Ay Geceden” şarkısıyla kısa sürede dinlenme rekorları kıran ve viral listelerde zirveye yerleşen genç şarkıcı Sezer Sarıgöz, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Yiğit Seferoğlu ve Sefa Nuh Polat’a ait “Ayrılık Yakıştı Mı Sana” şarkısını Goed Music etiketiyle dinleyicilerle buluşturacak.

Sarıgöz, yeni şarkısıyla ilgili “Ne Ay Geceden şarkımda dinleyiciler beni yalnız bırakmadılar. Bu motivasyonla kısa sürede, ara vermeden çok inandığım ve heyecanlandığım şarkımla baharı müjdelemek istedim” dedi.

KLİBİNİ MÜZİK STÜDYOSUNDA ÇEKTİ

Kendi şarkılarını yazıp, besteleyen genç şarkıcı Sezer Sarıgöz’ün, Berk Bayter yönetmenliğinde çekilen klibinde müzik stüdyosundaki çalışma süreci izleyicilere yansıtıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı