Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
CHP’li Milletvekili Yalım: “vatandaş faturasını ödeyemediğinden cep telefonunu satıyor”Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, esnaf ziyaretleri kapsamında bir telefon dükkânınd
Şezlongdan önce dişçi koltuğuna oturuyorlar
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