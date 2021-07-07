Şezlongdan önce dişçi koltuğuna oturuyorlar

Okulları kapandı, Liseleri Giriş İmtihanı yapıldı. 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) da tamamlanmasıyla bilhassa çocuklu aileler için tatil dönemi tam manasıyla başlamış olacak. Koronavirüs nedeniyle aylardır meskenlerinden dışarı çıkmayanlar önümüzdeki günlerde tatil bölgelerine gitmeye hazırlanıyor. Bu nedenle tatil öncesi diş meselelerini halletmek isteyenler diş kliniklerinin randevularını doldurdu.

Yoğunluk var

Diş kliniklerindeki yoğunluk hakkında bilgi veren Dentaluna Ağız ve Diş Sıhhati Merkezi İdare Heyeti Lideri Diş Tabibi Dilek Yalnız “Tatil dönemine girmemizle yoğunluk da başladı. Hastalarımız tatile gitmeden evvel diş süreçlerini yaptırmak istiyor. Hem genel bakım yaptırmak isteyenler hem de erteledikleri diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu üzere süreçleri yaptırmak istiyorlar” dedi.

‘Tatil zehir olmasın’

Diş sıkıntılarının bazen kendini hiç hissettirmeden ortaya çıkabileceğini aktaran Yalnız “Diş sorunları çok sinsice ilerleyebiliyor. Sağlam diye düşündüğünüz diş çürük çıkabiliyor. Ya da düzgün yapılmayan bir kanal tedavisi bir gece birdenbire ağrıyabiliyor. Diş ağrısı hayat kalitesini önemli manada düşüren bir olay. O nedenle tatili zehir edebiliyor. Daha evvel bu bahiste deneyimi olanlar ya da dişçiye gitmeyi erteleyenler de sorun yaşamamak için dişçilere gidiyorlar” dedi.

Dişçi bulmak güç

Tatil bölgelerinde diş doktoru bulmanın da sıkıntı olduğunu aktaran Yalnız şunları söyledi: “Tatil bölgelerinde diş doktoru sayısı az olabiliyor. Ayrıyeten birtakım hastalarımızın yazlıkları ilçe merkezlerden uzakta olduğu için dişçi bulmaları daha da güç. Bunların da ötesinde bilmedikleri bir diş doktorunun koltuğuna oturmaktansa güvendikleri diş doktoruyla çalışmak istiyorlar. Bizim de tavsiyemiz nizamlı biçimde birebir diş doktorunda tedavi olunması. Böylece hastanın hikayesi, diş ve ağız yapısı, geçmiş tedavileri hakkında ayrıntılı bilgimiz oluyor.”

Bir günde porselen diş

Dilek Yalnız, diş operasyonlarının yanı sıra estetik uygulamaların da yapıldığını aktardı. Bilhassa bir günde porselen dişlerin tercih edildiğini söyleyen Yalnız, “Normal koşullarda porselen dişin hazırlanışı için 2-3 farklı seans uygulanması gerekiyor. Hasta her geldiğinde en az 1-2 saatini ayırmak zorunda. Vakti kısıtlı olanlar için, yurt dışından gelenler için zahmetli bir süreç olabiliyordu. Lakin Cad-Cam teknolojisiyle bunu bir günde yapabiliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı