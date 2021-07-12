Shell ve ZUBİZU İş Birliklerinin 5. Yılında

Shell ve ZUBİZU, sayısı dört milyonu bulan ZUBİZU üyelerinin birinci günden bu yana büyük ilgi gösterdiği iş birliklerinin beşinci yılını, üyelerine daha fazla kazandırarak kutluyor. ZUBİZU üyeleri, 31 Temmuz’a kadar yakıt alımlarında daha fazla Smart puan kazanacak. Son periyodun markalar ortası en uzun periyodik ortak çalışmalardan biri olan iş birliği çerçevesinde bugüne kadar 500.000’den fazla kişi kampanyadan yararlandı.

Türkiye’nin birinci hayat üslubu taşınabilir uygulaması ZUBİZU, sayısı dört milyona yaklaşan üyelerine Shell istasyonlarında kazandırmaya devam ediyor. ZUBİZU üyeleri, 31 Temmuz’a kadar tek seferde iki defa 250 TL ve üzeri yakıt alımlarında 40 TL, ZUBİZU’ya kayıtlı Visa kartı ile taşınabilir ödeme yapmaları halinde ise 80 TL pahasında Smart puan kazanacak.

Shell konforu, ZUBİZU ayrıcalıkları

Hayatın her alanında sunduğu ayrıcalıklarla üyelerinin hayatını zenginleştirmeyi hedefleyen ZUBİZU ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış binden fazla istasyonu ile her gün bir milyondan fazla konuk ağırlayan Shell & Turcas’ın iş birliğinden, bugüne kadar 500.000’den fazla kişi faydalandı.

Shell & Turcas ve ZUBİZU’nun beş yıldır büyük bir ilgi gören iş birlikleri çerçevesinde, beşinci yıla özel kampanyaya katılan ZUBİZU üyeleri, mutabakatlı Shell istasyonlarındaki Shell V-Power alımlarında 5 kat daha fazla Smart puan kazanıyor ve yakıt alımlarında bu puanları kullanabiliyor. Halihazırdaki kayıtlı üyeler ise Shell V-Power alımlarında üç kat daha fazla Smart puan kazanırken, aracını yeni kayıt ettiren ZUBİZU üyeleri için ise beş kat daha fazla puan kazandıran bir kampanya da bulunuyor.

‘Üyelerimize seyahatlerinde de ayrıcalıklar sunuyoruz’

ZUBİZU 2020 yılında Türkiye’nin en yenilikçi ve başkan fintech şirketlerinden DgPays ile yaptığı iştirakle müşterilerine bugüne kadar sunduğu ayrıcalıkları, yeni eser ve hizmetlerle de genişletmeyi hedefliyor.

ZUBİZU’nun Satış ve Ticari Bağlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Akköstepen, Shell & Turcas ve ZUBİZU iş birliğinin beşinci yılını doldurmasıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “ZUBİZU, üyelerinin hayatına daha fazla cümbüş katmayı amaçlayan, sunduğu ayrıcalıklarla hayatlarının her anında onların yanında olan, eşsiz bir platform. Bölümün başkanı olan ve kalitesinin verdiği inanç ile üyelerimizin de beğenisini kazanan Shell &Turcas ile yaptığımız iş birliği, üyelerimize indirim sağlamakla kalmıyor, yaygın istasyon ağı ve sunulan konfor ile de ZUBİZU’nun ayrıcalıklar dünyasına büyük bir kıymet katıyor. Beş yıldır devam eden iş birliğimiz, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış binden fazla Shell istasyonunda konuk olan üyelerimize çok özel ayrıcalıklar sunarak, seyahatlerinde de yanlarında olmamızı sağlıyor. Shell ile birlikte kampanyaların yanı sıra, otomobilden inmeden ödeme yapma üzere kolaylıkları da hayata geçirdik. Beşinci yılımızı geride bıraktığımız bu yaz, üyelerimize Shell istasyonlarında daha fazla ayrıcalıklar sunacağız.”

‘Shell’in en büyük önceliği konuk memnuniyeti’

ZUBİZU ile yaptıkları iş birliğini pahalandıran Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama Yöneticisi Seher Poyrazoğlu ise şunları söyledi: “Kalitemizin verdiği inançla dalda daima ileride olmayı hedefleyen bir şirket olarak, her gün istasyonlarımızda bir milyondan fazla konuğumuzu ağırlıyoruz. Konuklarımıza; çekirdekten taze çekilmiş kahve, lezzetli deli2go sandviçleri, organik meyve suları ve sağlıklı atıştırmalıklar üzere binlerce eser sunan Shell Select marketlerimiz, ozonla temizlenen temassız tuvaletlerimiz, özel olarak tasarlanmış çocuk tuvaletlerimiz ve engelli konuklarımıza yönelik ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ ile hizmet veriyoruz. Beş yıldır sürdürdüğümüz iş birliği ile ZUBİZU üyeleri, Shell & Turcas istasyonlarında sunduğumuz ayrıcalıklarla daha fazla kazanırken, araçlarından inmeden büsbütün dijital ve temassız ödeme tecrübesinden faydalanıyor. İş birliğimizin beşinci yılında düzenlediğimiz kampanya ile müşterilerimize yeni ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

Shell’in sunduğu ayrıcalıklardan yararlanmak için ZUBİZU üyelerinin tek yapması gereken, plakalarını ve varsa Shell ClubSmart Kart numaralarını ZUBİZU uygulamasına tanımlamak. ZUBİZU üyesi olmak için ise, ZUBİZU’nun taşınabilir uygulamasını akıllı telefonlara indirmek kâfi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı