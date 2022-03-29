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Ana Sayfa Kültür & Sanat 29 Mart 2022 28 Görüntüleme

Shopping Fest 2022 Şarkılar ve Şiirlerle Sona Erdi

Shopping Fest 2022 Şarkılar ve Şiirlerle Sona Erdi

Van Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde bu yıl 6.’ıncısı düzenlenen ‘Van Shopping Fest’ (alışveriş festivali) başladığı gibi renkli görüntülerle sona erdi.

Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerlerine katkı sağlanması ve kent ekonomisinin canlandırılması amacıyla 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen ‘Van Shopping Fest’ son günü şiir ve konserlerle son buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından açılan resim sergisiyle ziyaretçilerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, daha sonra yazar ve şairlerin katıldığı ‘Çok Dilli Şiir Etkinliği’ düzenledi. Moderatörlüğünü şair ve yazar Orhan Demirtaş’ın yaptığı şiir etkinliğinde Türkçe, Kürtçe ve Farsça şiirler okundu.

Yazarlar Müştehir Karakaya, Yaşar Adıyaman ve Lokman Tekin’in seslendirdiği şiirler, sanatseverlere doyumsuz anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren şiir dinletisinin ardından yerel sanatçılar, Elif Abalı ve Ferhat Tok sahne aldı. Söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılarla eğlenen vatandaşlar çekilen halaylarla unutulmaz bir gün yaşadı.

15 gün süren festival kapsamında toplam 4 adet sergi, 14 konser, Futbol Turnuvası, Tiyatro, Şiir dinletisi, Dengbej programı, kedi güzellik yarışması ve Oturma Gecesi ile çeşitli sokak gösterileri düzenlendi.

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