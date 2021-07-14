Siber saldırılara en açık sektörler belirlendi

COVID-19 pandemisinin yarattığı aksaklıklardan faydalanan siber hatalılar, giderek daha gelişmiş makûs hedefli yazılım taarruzlarıyla farklı bölümlerdeki şirket ve kuruluşları maksat alıyor. Bunlardan kimileri kullanıcıyı aldatma üzerine konseyi olurken kimileri da bilgisayarlara makûs maksatlı programlar yükleyerek kıymetli bilgileri çalıyor. Tekrar de bir kuruluşu gelecekteki tehditlere hazır hale getirmek için öncelikle potansiyel tehlikelerin neler olduğunu âlâ anlamak gerekir. Neyse ki Cisco, 2020 yılında DNS Güvenliği raporunda dalları etkileyen en büyük makûs emelli yazılım tehditlerini tespit etti. Bu araştırma, geçtiğimiz yıl ocak ayından aralık ayına kadar olan periyottaki makus hedefli DNS aktifliği ve tehditlerinin kapsamlı bir tahlilini temel alıyordu.

Raporun hedefi, şirketleri ve müşterileri korumak için gerçek tedbirlerin alınması ismine 2021 yılında farklı kesimlerdeki işletmelerin karşı karşıya kalabileceği değerli trendlere ışık tutmaktı. Cisco’nun bulut temelli ağ güvenliği platformu olan Cisco Umbrella’dan alınan dataların tahlilinden derlenen raporda 2020 yılında Üretim, Sıhhat, Teknoloji, Finans, Yüksek Tahsil ve Yönetim gibi çeşitli dalların karşılaştığı en büyük tehditlerin kimlik avı, truva atı akınları, kripto para madenciliği ve fidye yazılımlar olduğu tespit edildi.

Cisco bu cins bir araştırma yaparak şirketlerin çalışanlarını, tüketicileri ve başka paydaşlarını gelişmiş makus gayeli yazılımlardan korumak için daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak ismine siber hücumlar konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu bulguların elde edilmesinde dallara nazaran makûs gayeli sitelere yıllık DNS trafiği karşılaştırması temel alınmıştır.

Teknoloji

Teknoloji kesiminde en fazla görülen DNS olayı kripto para madenciliği olurken, trafiğin yüzde 58’inin kaynağını bu akın tipi oluşturdu. Aslında, incelenen sanayi bölümleri ortasında kripto para madenciliği olaylarının en fazla görüldüğü dal teknoloji oldu. Bu durum berbat gayeli aktörlerle ilişkilendirilebilecek olsa da kripto para ünitelerine ilgi arttıkça, çalışanların şirket bilgisayarlarına madencilik yazılımları yüklemesi ve bunun sonucunda şirketin güvenlik unsurlarının ihlal edilmesi ile Umbrella’da DNS mahzurunun tetiklenmiş olması da mümkün.

Kripto para madenciliğini, kesimdeki trafiğin yüzde 22’sini oluşturan kimlik avı izledi. Teknoloji dalı ayrıyeten başta Sodinobiki ve Ryuk’un kullanıldığı taarruzlar olmak üzere fidye yazılımı trafiğinde yüzde 6 ile en yüksek ikinci artışı gördü. Ryuk’un dağıtılmasında kullanılan Emotet ve Trickbot ile truva atı aktifliği de yüzde 5 ile yüksek bir orana sahip oldu.

Finans hizmetleri

Kimlik avı, finans hizmetleri kesiminde yüzde 46 ile en yüksek makus emelli DNS trafiğini oluşturdu. Bu kesim, kimlik avında yakın takipçisi yüksek tahsil dalından yüzde 60 daha fazla kimlik avı olayıyla karşılaştı. Finans hizmetleri, yalnızca paraya olan yakınlığı nedeniyle dahi cazip bir kimlik avı maksadı olabilir. Bu bölümde bilgi hırsızlığı tehditlerinin öbür tüm bölümlerden daha fazla görülmesi de bu teoriyi dayanaklar nitelikte. Kesim yüzde 2 ile bu alanda öbür tüm kesimlerden beş kat daha fazla trafikle karşı karşıya kaldı. Finans hizmetleri truva atı (yüzde 31), botnet (yüzde 2) ve uzaktan erişim truva atı (RAT) (yüzde 2) üzere bir dizi kategoride en yüksek ikinci trafiğe maruz kaldı.

Sıhhat

Sıhhat kuruluşları yüzde 46 ile öteki tüm kesimlerden daha fazla truva atı saldırısına ve daha fazla dropper saldırısına (yüzde 2) maruz kaldı. Truva atı temelli aktifliklerin ana nedeni Emotet oldu. Cisco’nun yaptığı araştırmada sıhhat kesiminde görülen her on truva atı saldırısından yedisinin Emotet olduğu tespit edildi. Trickbot’u da eklediğimizde bu hücum tipinin tüm truva atı trafiğinin toplam yüzde 83’ünü oluşturduğu görüldü. Kimlik avı akınları hadiselerin yüzde 29’u ile en yüksek ikinci kategoriyi oluştururken fidye yazılımlarının da yüzde 2 ile değerli bir tehdit olduğu tespit edildi. Emotet etrafındaki yüksek aktiflikle bağlı olduğu düşünülen Ryuk’un bilhassa aktif olduğu görüldü. Sıhhat dalı, genel DNS trafiğinde sırf yüzde 1,5 fark ile ikinci sırayı kıl hissesi kaçırdı.

Üretim

Kripto para madenciliği, üretim dalında trafiğin yüzde 48’ini oluşturarak epey yüksek bir orana sahip oldu. Üretim bölümünde kripto para madenciliğinde kullanılan uç nokta sayısı neredeyse üç kat daha fazlaydı. Bunun sonucunda Cisco araştırmacıları şöyle bir çıkarımda bulundu: Teknoloji dalına kıyasla daha az güçlü uç noktalar nedeniyle daha çok sayıda makine daha az DNS aktifliği oluşturuyordu. Ele geçirilen bu makinelerin birçoğu üretim sürecinin kendisinde yahut Objelerin İnterneti (IoT) ile irtibatlı olarak kullanılmış olabilir. Bu hadiselerde kripto para madenciliği daha yavaş olsa da üretim suratlarını etkileyebilecektir. Üretim dalı tıpkı vakitte fidye yazılımlardan etkilenme mümkünlüğü en yüksek bölüm olarak öne çıktı. Bu bölümdeki işletmelerin DNS trafiğinin yüzde 20’si bu kategoride olurken, bu oran takip eden iki dalın toplamına yakın bir fidye yazılımı aktifliği ortaya koyuyor.

Yüksek tahsil

Geçtiğimiz yıl COVID-19 pandemisiyle birlikte uzaktan derslere geçilmesiyle, öğrencilerin konut ağları, olağan şartlarda yerleşkelerin BT departmanları tarafından engellenecek çok daha fazla makûs emelli yazılımla karşı karşıya kaldı. Bunun sonucunda, yüksek tahsil dalında 2020 yılında Mart’tan bu yana evvelki yıllara kıyasla birçok kategoride berbat maksatlı yazılım etkinliğinde düşüşler gözlemlendi. Yine de yerleşke imkanlarına erişim gerektiren çeşitli süreçlerin DNS trafiğindeki yerini almasıyla kimlik avı yüzde 52 ile atakların en büyük kısmını oluşturdu. Bilgisayar korsanlarının kripto para madenciliği donanımlarını çalıştırmak için öğrencilerin bilgisayar kaynaklarını yahut indirimli bulut hizmetlerini kullanmasıyla, kripto para madenciliği de yüzde 27 ile büyük bir trafik kaynağı oldu.

Kamu sektörü

DNS trafiği kategorilerinin en istikrarlı dağılım gösterdiği bölüm kamu bölümü oldu. Bu kesimde 2020 yılındaki atakların yüzde 51’ini kimlik avı taarruzları oluşturdu. 2020’nin birinci üç çeyreğinde düşük sayılarda seyreden kripto para madenciliği, kripto para ünitesi bedellerinin yılın en yüksek kıymetine ulaşıp yükselişini sürdürdüğü ekim ayında sıçrama yaptı. Tekrar de aydan aya değişimler yılın son çeyreğinde dalgalanma göstermeyerek büyük ölçüde yükseldiği noktada kaldı ve DNS trafiğinin yüzde 16’sını oluşturdu.

Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Siber Güvenlik Yöneticisi Fady Younes: “Cisco’nun DNS Güvenliği Raporunda, farklı kesimlerin karşı karşıya kaldığı, daima gelişen siber tehditler net bir biçimde vurgulanıyor. Araştırma, makûs emelli aktörlerin dünyanın mevcut durumundan faydalanmak için nasıl taktik değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Hiçbir dal yahut şirket büsbütün inançta değil. Lakin, paydaşlar en büyük tehditleri tespit edip bilgisayarlarının güvenliğinde, ağlarında ve güvenlik prensiplerinde gerekli düzenlemeleri yaparak, ortaya çıkan problemleri azaltabilir. Bu yaklaşım şirketlerin korunmasını sağlamanın yanında, müşteriler ve iş ortakları ortasında inanç inşa eder.”dedi.

Hibya Haber Ajansı