Siber suç ile siber casusluk beraber büyüyor

Araştırmalara nazaran, siber cürüm iktisadı dünyada organize hata çeteleri ve devlet takviyeli yapılarla büyüyor. Siber güvenliğin değeri daha da artıyor. ESET uzmanları klasik siber cürümler ile devlet takviyeli kümelere atfedilen akınlar ortasındaki çizginin giderek bulanıklaştığına dikkat çekerek gelecek periyotta tehdit ortamının nasıl şekillenebileceğini inceledi.

Global siber kabahatlerin her yıl trilyonlar pahasına ulaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu kirli iktisat birçok ülkenin ulusal gelirinden daha fazlasını üretiyor. Uzmanlar, hükümetlerin vakit zaman savunma muhtaçlıkları için bu dünyadan dayanak aldıklarını, siber hatalılar ve onların kaynaklarının gayri resmi ve süreksiz olarak hükümetler tarafından kullanıldığını belirtiyorlar. Siber uzay ile ilgili kuralların oluşmasında ülkeler fikir birliğine varmadıkları için boşluklar oluşmuş durumda. Bu da kimi ülkelerin direkt ya da dolaylı olarak ekonomik casusluğa takviye olmalarına imkan sağlıyor. Hatta daha da ileri giderek organize siber kabahatlerin tesirleri rakip ülkelere odaklandığı sürece kendi işlerini yapmalarına müsaade verildiği görünüyor.

Bir an için fırsat bulan düşman ülkeler, jeopolitik gayeleri doğrultusunda öteki devletlerin BT takımlarını kullanmaya çalışıyorlar. ESET uzmanları klâsik siber cürümler ile devlet dayanaklı kümelere atfedilen ataklar ortasındaki çizgilerin ayırt edilmesinin giderek daha sıkıntı olduğuna dikkat çekecek şu örnekleri paylaşıyor;

Karanlık ağdaki birçok satıcı artık devlet aktörlerine istismar ve makûs maksatlı yazılımlar satıyor

Devlet dayanaklı hücumlar yalnızca ısmarlama araçları değil, birebir vakitte çevrimiçi satın alınan makus gayeli yazılımları da kullanabilir durumda

Kimi devlet akınları etkin olarak yarı siber hata tertiplerinde gelir elde etmeye çalışıyor

Birtakım hükümetler üretken siber hata figürleri ve kümeleriyle irtibatlı

Birtakım hükümetler siber hatalara yardımcı olmak için özgür çalışan bilgisayar korsanlarını işe almakla suçlanırken, başka faaliyetlere göz yumuyor

Bazen hükümet casuslarının, ekstra para kazanmaları için moonlight’a bile müsaade verildiği öne sürülüyor

Siber hata kümelerinin güç ve besin tedarik zincirlerinde yaşanan önemli aksamalar nedeniyle suçlandığı bu periyotta fidye yazılımı salgınıyla ilgili öfke oluşmuş durumda. ABD, Evil Corp üzere kimi kümeleri resmi yaptırım listelerine koydu. Bu, mağdurların ve sigortacıların maddeyi ihlal etmeden fidyeyi ödeyemeyeceği manasına geliyor. Lakin bu kümeler, bu kuralları aşmak için tekrar markalaşmaya devam ediyor. Bu cins kümeler, ulus devletlerin bilinmeyen takviyesi yahut etkin sponsorluğu ile çalışmaya devam edeceğe benziyor. Bu nedenle daima risk profili oluşturma, çok katmanlı savunma; sıkı kurallar ve proaktif, süratli tespit ve müdahale her yapı ve tertip için zarurî hale geliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı