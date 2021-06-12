Siber suçlular şirketlerin ve kripto paraların peşinde

Siber güvenlikte dünya önderi olan ESET, 2021 yılının birinci dört ayını kapsayan Tehdit Raporu’nu yayınladı. Pandemi ile ilişkilendirilerek yayılan oltalama atakları ve ziyanlı yazılımların neden olduğu tehditler azalma eğilimi gösteriyor. RDP atakları, makûs maksatlı android bankacılık yazılım tehditleri ise artıyor. Kripto para dünyası siber hatalıların amacı olmaya devam ediyor.

Bu yılın birinci dört ayında, COVID-19 pandemisi dünya gündeminde en üst sırada yer almaya devam etse de tehdit ortamında daha gerilerde yer almaya başladı. ESET’in Araştırmadan Sorumlu Lideri Roman Kováč bu bahiste şu yorumu yaptı: “Aslında kimileri ‘işlerin düzgüne gittiğini’ söyleyebilir, lakin siber hatalıların tanınan güvenlik açıklarını ve yapılandırma yanılgılarını süratli bir biçimde suistimal ettiğine ve hayli yüksek kar elde etmeye odaklandığına dair üzücü örnekler görmeye devam ediyoruz.” Bunlar, kaba kuvvet taarruzlarının bir numaralı maksadı olan uzaktan masaüstü protokolünün (RDP) devamlı suistimal edilmesini, gitgide artan kripto para ataklarını ve berbat hedefli Android bankacılık yazılımı algılamalarındaki süratli artışı içeriyor.

Çalışanlar üzerinden şirketlere saldırıyorlar

Pandemi devrinde meskenden çalışanlar işyerlerine uzaktan temaslar ile bağlanmaya başlayınca siber saldırganlar kurumlara sızmak için, RDP hücumları ile çalışanların bilgilerine ulaşmaya çalıştılar. Farklı yollarla ele geçirdikleri kullanıcı ismi ve parola bilgilerini ele geçirerek şirketlerin hassas bilgilerine ulaşmayı hedeflediler. Elde ettikleri bilgileri fidye taarruzları ya da rakip şirketlere pazarlama gayesiyle kullandılar.

Ethereum’u maksat alan taarruzlar arttı

Kripto para ünitelerine yönelik artan talep, kripto para ünitesi tehditlerinin büyümesine yol açtı. Kripto para üniteleri daha yaygın hale geldikçe, onlardan kar elde etmeye çalışan makûs emelli yazılımların ölçüsü da doğal olarak artış gösterdi. Ocak – Nisan 2021 periyodunda Bitcoin, siber hatalılar tarafından en çok hedeflenen para ünitesi olmasına rağmen ESET uzmanları Ethereum’u gaye alan akınlarda kıymetli bir artış gördü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı