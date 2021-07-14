Siber tehditlerin 75’i ıskalanıyor

WatchGuard’ın 2021 yılı 1. Çeyrek İnternet Güvenlik Raporu yayımlandı. Yeni rapor klâsik makus maksatlı yazılımlardan korunma tahlillerinin tehditlerin yaklaşık 75’ini ıskaladığını aktarırken; rekor kıran sıfır gün makûs maksatlı yazılım hacimlerine, artan ağ hücum oranlarına, çeyreğin en yaygın makûs emelli yazılım akınlarına ve daha fazlasına dikkat çekiyor.

Ağ güvenliği ve zekası, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), gelişmiş uç nokta müdafaası ve inançlı Wi-Fi alanlarında dünya önderi olan WatchGuard® Technologies, 2021 yılının birinci çeyreğine ait İnternet Güvenlik Raporu’nuyayınladı. Kayda bedel bulgular ortasında; geçen çeyrekte tespit edilen tehditlerin 74’ünün sıfır gün makûs emelli yazılımları olduğu, imza tabanlı bir virüsten müdafaa tahlilinin makûs maksatlı yazılım süreci sırasında tehditleri tespit edemediği ve klasik virüsten muhafaza tahlillerinin atlatılabildiği yer alıyor. Rapor ayrıyeten; artan ağ atak oranlarına, saldırganların eski açıkları nasıl gizlemeye ve yine amaçlamaya çalıştığına, çeyreğin en yaygın makus hedefli yazılım hücumlarına ve daha fazlasına ait yeni tehdit istihbaratını içeriyor.

“Saldırılar Artıyor! Şirketlerin ise Güçlü Bir Güvenlik Stratejisi Benimsemesi Gerekiyor”

“Son çeyrek, şimdiye kadar kaydettiğimiz en yüksek sıfır gün berbat emelli yazılım algılama düzeyini gördü. Gelişmiş makûs gayeli yazılım oranları, klâsik tehditlerin oranlarını gölgede bıraktı. Bu durum, kuruluşların giderek daha karmaşık hale gelen tehdit aktörlerinin önüne geçmek için savunmalarını geliştirmeleri gerektiğinin bir öbür işaretidir.” sözlerine yer veren WatchGuard Baş Güvenlik Sorumlusu Corey Nachreiner, “Geleneksel makûs hedefli yazılımdan muhafaza tahlilleri tek başına, günümüzün tehdit ortamı için tek sözle yetersizdir. Her kuruluşun yeni, gelişmiş tehditleri tespit etmek ve engellemek için makine tahsili ile davranış tahlili içeren katmanlı, proaktif bir güvenlik stratejisine muhtaçlığı vardır.” dedi.

2021’in 1. Çeyreğinde Dikkat Çeken Gelişmeler

WatchGuard’ın 2021 1. Çeyrek İnternet Güvenlik Raporu’nda yer alan değerli bulgular şu halde:

1. Belgesiz makûs emelli yazılım varyantının popülaritesi artıyor. XML.JSLoader hacim olarak Watchguard’ın, hem en sık karşılaşılan makus gayeli yazılımlarında hem de en yaygın makus hedefli yazılım algılama listelerinde birinci kere ortaya çıkan makûs hedefli bir yük ve HTTPS incelemesi yoluyla 1. çeyrekte en çok tespit edilen varyant olarak tanımlandı. WatchGuard’ın tanımladığı örnek, mahallî PowerShell yürütme prensibini atlamak için komutları çalıştırmak üzere bir kabuk açan XML harici bir varlık (XXE) saldırısı kullanılıyor ve gerçek kullanıcıdan ya da kurbandan gizlenerek etkileşimsiz bir formda çalışıyor. Bu durum ise evraksız makus emelli yazılımların artan yaygınlığının, gelişmiş uç nokta algılama ve cevap yeteneklerine duyulan muhtaçlığın bir öteki örneğini oluşturuyor.

2. Kolay belge ismi hilesi bilgisayar korsanlarının fidye yazılımı yükleyicisini, yasal PDF ekleri olarak iletmesine yardımcı oluyor. Fidye yazılım yükleyicisi Zmutzy, birinci çeyrekte hacimce en yaygın iki şifreli berbat hedefli yazılım çeşidi olarak ortaya çıktı. Bilhassa Nibiru fidye yazılımıyla alakalı olarak kurbanlar bu tehditle, bir e-postaya sıkıştırılmış belge eki yahut makûs maksatlı bir web sitesinden indirme yoluyla karşılaşırlar. Zip belgesini çalıştırmak, kurbanın legal bir PDF üzere görünen bir yürütülebilir belgeyi indirmesine neden olur. Saldırganlar, makûs hedefli zip evrakını PDF olarak iletmek için evrak isminde nokta yerine virgül ve manuel olarak ayarlanmış bir simge kullanırlar. Bu çeşit bir hücum, bunun üzere bir varyantın bir fidye yazılımı bulaşmasına neden olması durumunda, kimlik avı eğitiminin ve öğretiminin yanı sıra yedekleme tahlillerinin uygulanmasının ehemmiyetini vurgulamaktadır.

3. Tehdit aktörleri IoT aygıtlarına saldırmaya devam ediyor. Linux.Ngioweb.B varyantı, son çeyrekte WatchGuard’ın en yaygın 10 makus gayeli yazılım listesinde yer almasa da yakın vakitte IoT aygıtlarını hedeflemek için siber saldırganlar tarafından kullanıldı. Bu örneğin birinci sürümü, WordPress çalıştıran ve başlangıçta genişletilmiş bir biçim lisanı (EFL) belgesi olarak gelen Linux sunucularını gaye aldı. Bu makus hedefli yazılımın öteki bir sürümü ise IoT aygıtlarını dönen komut ve denetim sunucularıyla bir botnete dönüştürmektedir.

4. Ağ akınları 20’den fazla arttı. WatchGuard aygıtları, evvelki çeyreğe nazaran 21 artış gösteren ve 2018’in başından bu yana en yüksek hacme ulaşan 4 milyondan fazla ağ saldırısı tespit etti. Kurumsal sunucular ve alandaki varlıklar, uzaktan ve hibrit çalışmaya geçişe karşın saldırganlar için hala yüksek bedelli gayeleri oluşturuyor. Bu nedenle, kuruluşların kullanıcı odaklı muhafazaların yanı sıra etraf güvenliğini de sağlamaları gerekiyor.

5. Eski bir dizin atlama atak tekniği geri dönüyor. 1. çeyrekte WatchGuard, kayıpsız bilgi sıkıştırması ve gömülü dijital sertifikalar için Microsoft tarafından tasarlanmış bir arşiv formatı olan kabine evrakları (CAB) aracılığıyla bir dizin atlama saldırısı içeren yeni bir tehdit imzası tespit etti. WatchGuard’ın en yaygın 10 ağ saldırısı listesine yeni bir ek olan bu istismar, klasik teknikleri kullanarak kullanıcıları makus maksatlı bir CAB belgesi açmaya yönlendirmekte ya da güvenliği ihlal edilmiş bir CAB belgesi aracılığıyla bir yazıcı şoförü yüklemeyi sağlamak için ağa bağlı bir yazıcıyı yanıltarak kandırmaktadır.

6.HAFNIUM sıfır gün, tehdit taktikleri ve en âlâ müdahale uygulamaları hakkında dersler veriyor. Geçen çeyrekte Microsoft, birden fazla e-posta sunucusunda olduğu üzere rakiplerin İnternet’e maruz kalan rastgele bir yama uygulanmamış sunucuya tam, kimliği doğrulanmamış sistemde uzaktan kod yürütme ve rastgele belge yazma erişimi elde etmek için çeşitli Exchange Sunucusu sürümlerinde dört HAFNIUM güvenlik açığını kullandığını bildirdi. WatchGuard olay tahlili; HTTPS kontrolünün, eski sistemlerin vaktinde yamalanmasının ve değiştirilmesinin ehemmiyetini vurguluyor.

7. Saldırganlar kripto madenciliği kampanyalarında legal alan isimlerini tercih ediyor. Birinci çeyrekte WatchGuard DNSWatch hizmeti, kripto madenciliği tehditleriyle bağlı birkaç güvenliği ihlal edilmiş ve büsbütün makus niyetli alan isimlerini engelledi. Müsaadesiz kripto madenciliği yapan makûs emelli yazılımlar, kripto para piyasasındaki son fiyat artışları ve tehdit aktörlerinin kuşkulu olmayan kurbanlardan kaynak sömürebilmesi kolaylığı nedeniyle giderek daha tanınan hale geldi.

WatchGuard’ın üç aylık araştırma raporundaki bulgular, WatchGuard Threat Lab’ın araştırma eforlarını desteklemek için bilgileri paylaşmayı seçen etkin WatchGuard aygıtlarından alınan anonim Firebox Feed datalarına dayanmaktadır. WatchGuard 1. çeyrekte, toplam 17,2 milyondan fazla makûs emelli yazılım varyantını (cihaz başına 461) ve yaklaşık 4,2 milyon ağ tehdidini (cihaz başına 113) engelledi. Raporun tamamı; 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin ek makûs gayeli yazılımlar ve ağ eğilimleri hakkında detayları, HAFNIUM Microsoft Exchange Server açıklarının detaylı bir tahlilini, okuyucular için kritik savunma ipuçlarını ve daha fazlasını içeriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı