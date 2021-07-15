Siberkondri kaygıya ve risklere yol açıyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd.Doç.Dr Alptekin Çetin, çağımızın yeni kavramlarından biri olan siberkondriye ait bilgi verdi.

Kişi kendine teşhis koyuyor

Yrd.Doç.Dr Alptekin Çetin, siberkondrinin, “bireylerin kendilerinde olduğunu düşündükleri hastalık ya da hastalıklar hakkında internet ortamında bilgi ve evrakları araştırmaları, bu araştırmalar sonrasında kendilerine teşhis koymaya çalışmaları akabinde da kendilerini tedavi etme çabası” olarak isimlendirildiğini söyledi.

Telaşa ve risklere yol açıyor

Bu araştırma ve gayretlerin şahısta anksiyeteye (kaygı) neden olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Alptekin Çetin, “İnternetin neredeyse her haneye girdiği günümüz teknoloji çağında bilgiye kolay ulaşılması lakin ulaşılan bilginin kalitesi ve güvenilirliğinin bilinmesi pek çok hususta risklere neden olmaktadır.” dedi.

Dijital ortamdaki bilgilerin doğruluğu sorgulamıyor

Sıhhat ve hastalık kavramlarının da günümüzde dijital ortamda en fazla konuşulan ve tartışılan bahislerin başında geldiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Alptekin Çetin, “Hastalıklarla ilgili yapılan paylaşımlar, yorumlar, farklı tedavi seçenekleri, bu tedavi seçeneklerinin sonuçları internet ortamında basitçe ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu çarçabuk bir arada ulaşılan bu bilginin kalitesi ise sorgulanmamakta ve bu nedenle de bilgiye ulaşan kişinin uygunsuz bir biçimde tasasını artırmaktadır. Mide yanması için internet arama motorlarının başına geçen bir kişi gün sonunda kendisine mide kanseri teşhisini koyabilecek duruma gelmektedir.” diye konuştu.

Sıhhat okur-yazarlığı düşük şahıslar başvuruyor

Siberkondrinin şimdi sıhhat otoriteleri ve teşhis ölçüt sistemleri tarafından bir hastalık olarak değerlendirilmese de bu bahis ile ilgili yapılan pek çok farklı araştırma bulunduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr Alptekin Çetin, “Bu araştırmalarda siberkondri belirtileri gösteren şahısların telaş seviyesi yüksek şahıslar olduğu bilinmektedir. Tıpkı vakitte bu bireylerin sıhhat okur-yazarlığı seviyeleri de düşük bulunmuştur. Kendisinde olduğunu düşündüğü bir hastalık ilgili profesyonel yardım almayan ya da almayı tercih etmeyen bireyler internet ortamındaki bilimsel olmayan, yalnızca şahsî tecrübelere dayanan yorumlar üzerinden kendilerinde farklı sıhhat sıkıntılarına olduğuna inanmaktadır.” diye konuştu.

Şikayetiniz varsa doktora başvurun

Bireylerin kendi kendine teşhis koymasının son derece riskli durumlar ortaya çıkarabileceği ikazında bulunan Yrd.Doç.Dr Alptekin Çetin, rastgele bir şikayetle ilgili doktora başvurulması gerektiğini belirterek kelamlarını şöyle tamamladı: “Hastalık olarak tanımlanmasa da siberkondri durumunu ortadan kaldırmak için en uygun usul şahısların yaşamış oldukları rastgele bir hastalık halinde bunu profesyonel bir sıhhat çalışanına müracaatları, tedavi konusunda da farklı seçenekleri yeniden profesyonel şahıslarla tartışmalarıdır. Gereği halinde internet ortamında hastalıkları ile ilgili farklı bilgi ya da tedavi prosedürlerini kendi tabiplerine istişareleri gerekmektedir.”dedi.

Hibya Haber Ajansı