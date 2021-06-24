Sıcak havalarda kızartma yemekleri bir kenara bırakın

Hava sıcaklarında yaşanan artış midenizde de bir iştah artışı yaratabilir. Serinlemek için içtiğiniz gazlı içecekler, uzun gecelerde tükettiğiniz kaçamak öğünler olumsuz sonuçları da beraberinde getirir. Bu nedenle yaz aylarında beslenme rutininizi gözden geçirmeniz ve risk yaratan durumları ortadan kaldırmanız gerekir. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Büşra Çengel, yaz aylarında nasıl beslenmemiz gerektiği hakkında değerli bilgiler veriyor.

Hafif yiyecekler tüketmeye itina gösterin

Yaz mevsiminde; sağlıklı bir devir geçirebilmek için sıcak havaların bedenden attığı sıvıyı yerine koyabilecek bir beslenme rutini oluşturmak gerekir. Zira yaz aylarında sıcaklıkların artması, sıvı kaybına yol açarak, şahısta tansiyonun düşmesine, baş dönmesi, mide bulantısı üzere şikayetlere neden olmaktadır. Ayrıyeten sıcak havalarda kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon üzere çok önemli hastalıklarda artışlar gözlemlenmektedir.

Bu noktada ağır ve yağlı yiyecekler yerine daha hafif ve pişirme tekniği olarak haşlama yahut ızgara tercih edilmeli ve en değerlisi de bol bol su içilmelidir. Tercih konusunda çok dikkatli olunmalı, sofralarda zerzevat ve meyvelere daha fazla yer açılmalı, hamur işleri ise çok az tüketilmelidir.

Su ihmale gelmez!

Su, başlı başına bir besin mucizesidir ve yaz mevsiminde bedenin suya olan muhtaçlığı daha da artar. Zira olağan kurallarda dışkı, idrar ve teneffüs yolu ile bedenden ayrılan su, yaz aylarında sıcakların da tesiriyle terleme yoluyla ayrılır. Bu noktada beden çok fazla sıvı ve mineral kaybı yaşar. Bunun önüne geçebilmek içinse susamayı beklemeden su içmek gerekir. Yetişkin bir bireyin yaz aylarında içmesi gereken su ölçüsü günlük en az 2,5 litredir.

Tuz kullanımına set çekmenin vakti geldi

Tuz, bedendeki su kaybını arttıracağından tuz tüketimine sınırlama getirilmelidir. Birçok kişi yemeklere daha az tuz koyduğunu söylese de hazır ve paketlenmiş besinlerden da uzak durmak gerekir. Zira bu besinler yüksek oranda tuz içerir. Bunun yanı sıra yaz aylarında çokça tüketilen gazlı içecekler de içerdiği tuz sebebiyle tüketilmemelidir. Düşük sodyumlu maden suları tercih edilebilir.

Meyve ve sebzelerde muhafaza kalkanı oluşturun

Meyve ve sebzeler tertipli olarak tüketildiğinde beden direncini arttırır. Birebir vakitte içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde güneşin yaydığı ziyanlı ışınlara karşı bedeni korur. Kırmızı – Mor Meyveler: Antioksidon tarafından yüksek olan kırmızı meyveler kansere karşı tam bir kalkandır, tıpkı vakitte kalp-damar sıhhatimizi olumlu tesirler. Sarı – Turuncu meyveler: Çoklukla C vitamini istikametinden yüksek olan bu meyveler bedenden toksin atımına yardımcı olmaktadır. Lakin meyvelerin şeker içerdiği unutulmamalı ve tüketilirken ölçüsü kaçırılmamalıdır.

Yanlışsız pişirme yolu en değerli mevzular arasında…

Yaz aylarında sağlıklı beslenmenin en değerli kurallarından biri de hakikat pişirme tekniğini seçmektir. Bu noktada yağda kızartmalar yerine çok daha sağlıklı olan ve yiyeceklerin besin kıymetini koruyan ızgara yolu tercih edilmelidir. Sindirim sistemini zorlayan baharatlı ve yağlı yiyecekler yerine daha çok az yağda ızgara olarak pişirilmiş zerzevat, balık yahut tavuk eti tercih edilmelidir.

Bu tekliflere de dikkat edin

Posadan varlıklı oldukları ve kabızlığı önlemesi hasebiyle kuru baklagiller tüketiniz.

Kan şekeri istikrarını ayarlamak için meyvenin yanında kuruyemiş tüketin,

Tok tutması ve lifli olması sebebiyle sindirimi kolaylaştıran yulaf ezmesi tüketin,

Ter ile bedenden atılan mineralleri yerine koymak için doğal soda için,

Tatlı tercihinizi şerbetli tatlılar yerine dondurmadan yana kullanın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı