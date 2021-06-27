Sıcak havaların vazgeçilmez hastalığı;Dış kulak iltihabı

Sıcak havaların gelmesi ile birlikte kendimizi havuzda ve denizde sık sık serinletmeye çalışıyoruz. Kendimiz için bulduğumuz bu serinletici tahlil şiddetli kulak ağrısı ve koyu kulak akıntısı sorunlarını de beraberinde getiriyor. Zira kalabalık havuz ve deniz ortamı bakteri ve virüs için epeyce elverişli ortamlardır. Bu nedenle dış kulak iltihabı kaçınılmaz bir son olabiliyor. Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Dr. Koray Cengiz, dış kulak iltihabı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Ortak kullanım alanlarında süratle yayılıyor

Havuz ve deniz suyuna bağlı olarak bilhassa yaz mevsiminde artış gösteren dış kulak iltihabı; Psödomanas aeruginosa üzere bakteri ve virüslerin neden olduğu bir sıhhat sorunudur. Oluşmasında mantarların değerli bir rol oynadığı dış kulak iltihabı, ortak kullanılan deniz ve havuz üzere ortamlarda çarçabuk bulaşarak bireyde önemli sorunlara yol açabilir.

Şayet bu belirtileri gösteriyorsanız…

Kulakta ağrı,

Tıkanıklık,

Koyu kıvamlı ve makûs kokulu akıntı,

İrin akıntısı,

İşitmede azalma,

Lenf bezinde şişme,

Kulakta dolgunluk hissi,

Kulak yolunda kızarıklık,

Çiğneme esnasında hissedilen acı,

Döküntü ve pullanma,

Yüksek ateş.

Kullandığınız havuzların temizliğinden emin misiniz?

Dış kulak iltihabının ortaya çıkmasında birçok farklı risk faktörü mevcuttur. Bunların başında kişinin daha evvel dış kulak iltihabı geçirmiş olması, kulağı ile temasa geçen suyun kirli olması kıymetli bir sebeptir. Bunun yanı sıra temizliğinden emin olunmayan havuzlar, hastalığın bulaşması için çok elverişli ortamlardır. Bu noktada daha evvel dış kulak iltihabı geçiren şahısların kesinlikle kulak tıkacı üzere gerekli kıymetleri alarak deniz ve havuza girmesi önerilir.

Çok sıcak su ile duş alma alışkanlığınızı bırakın!

Dış kulak iltihabının ortaya çıkmasında nem oranının büyük bir rolü vardır. Zira kulak kanalında biriken nem ve su, bakterilerin oluşması ve çoğalması için epeyce elverişlidir. Hasebiyle bilhassa de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çok sık duş alan bireylerde kulak kanalındaki nem oranı artacağından dış kulak iltihabı gelişme riski daha fazladır.

Dış kulak iltihabının oluşmasındaki öbür faktörler;

Kulak kanalında bulunan ince derinin yaralanması,

Kulağın kendisini dış etkenlerden korumak için ürettiği buşon yani kulak kirinin giderek azalması,

Atopik dermatit, sedef hastalığı, seboreik dermatit üzere hastalıklar,

Alerjik tepkiler,

Çeşitli travmalara, bakteri ve virüslere bağlı olarak gelişen tahrişler.

Hastalığın çıkış nedeni tedaviyi etkiliyor

Dış kulak iltihabının tedavi edilebilmesi için öncelikle hastalığın çıkış nedeni ortaya konulmalıdır. Bunun için hekim tıpkı vakitte orta kulağa da bakar. Zira orta kulak için uygulanacak tedaviler, dış kulak için uygun değildir. Bu noktada şayet sorunun dış kulaktan kaynaklandığı katılaşırsa iltihabı durdurmak ve kulak kanalını düzgünleştirmek için tedaviye başlanır. Bunun için kulak damlaları, kulak vakumu ve kulak küreti kullanılabilir. Kulak damlaları çoklukla; asidik çözeltiler, steroidli damlalar, bakteriler için antibiyotikli damlalar halindedir. Daha ağır hastalarda antibiyotik ağızdan da alınabilir.

Bu tedbirleri kesinlikle alın!

Öncelikle kulakları kuru tutmak çok kıymetlidir. Bu sebeple banyo, duş, havuz ve deniz sonrası kulaklarda nem kesinlikle alınmalıdır,

Duş sırasında suyun ve şampuanın kulağa kaçmamasına ihtimam gösterilmelidir,

Deniz ve havuza girerken kulak tıkacı kullanılmalıdır,

Kulağı temizlemek için pamuklu çubuğu kulak kanalının içlerine hakikat kullanılmamalıdır,

Yakın vakitte kulak enfeksiyonu geçirildiyse yüzmeden evvel kesinlikle doktora başvurulmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı