Sıcak yemek ve içmek kanser riskini artırıyor

Sıcak yemeyi ve içmeyi sevenlere haberler makus maalesef, sizde sıcak yemeyi ve içmeyi seviyorsanız artık bir kere daha düşünmelisiniz.Sabahları kahve ve çay içmeyi sevenler, acelece bir yerlere yetişmek için süratlice yiyip içenler.Kış günlerinde içini ısıtmak için sıcak tüketenler, alışkanlık olarak sıcak yiyip içenler dikkatli olmak zorunda !

Yapılan araştırmalarda 60 -70°’nin üzerindeki sıcaklığa sahip olan içecek ve yiyecekleri tüketmenin kanser riskini artırdığı ispatlanmış.Sıcak besinlerin,özellikle yemek borusu kanseri yaptığı, ağız içerisinde yaralar oluşturduğu, mide ağrısı ve mide kanseri yaptığı, gırtlak kanseri riskini artırdığı, lisan ve dişlere ziyan verdiği gösterilmiştir.

Ağızdan itibaren mideye kadar olan bölgedeki organların ,tekrarlayan biçimde yıllar uzunluğu yüksek sıcaklığa maruz kalması durumunda bu bölgedeki dokuların, proteinlerin Denatürasyonuna yani yapısının bozulmasına neden olarak kanser oluşumu için kıymetli bir risk faktörü olarak ortaya çıkar.

Fark etmeden yahut kazara bir iki kez ağza sıcak çay almak yahut sıcak yemek almak direk kanser yapmaz lakin alışkanlık haline gelen yıllar uzunluğu süren daima sıcak yemek içmek kanser riskini değerli derecede artırır.

Proteinlerin yapısını bozan başka faktörlerin varlığında örneğin acılı ve baharatlı yemek, sıcakla bir arada birleştiğinde mide ve yemek borusu için daha fazla risk oluşturur.Yine yıllar uzunluğu sigara ve alkol kullanan bir kişi sıcak yiyip içtiği zaman daha yüksek oranda kansere yakalanacaktır.

Sıcak maruziyet sonrası dokuların kendini yenileme özelliği var, fakat tekrarlayan sıcak maruziyette dokuların kendini düzgünleştirme kapasitesi giderek azalacak ve ortaya kanser çıkacaktır.

Yeniden sıcak yemek ve içmek ağızda çıkan aftların en değerli nedenlerinden biridir. Ve sıcak yeme-içme sonrası mide ağrısı yapar. Sağlığımızdan olmamak İçin kesinlikle dikkat etmem gerekir.

Hibya Haber Ajansı