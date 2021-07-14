Sıcaklar, Kurdeşene Neden Olabilir

Kurdeşen, yanabilen yahut batabilen kaşıntılı, kırmızı şişliklere neden olan bir cilt tepkisidir. Bu duruma ürtiker de denir. Kurdeşenlerin beden ısısı artışından da kaynaklanabileceğini belirten İstanbul Alerji Kurucusu, Alerji ve Astım Derneği Lideri Prof. Dr. Ahmet Akçay ısı ürtikeri ile değerli bilgiler aktardı.

Isı Artışı Kurdeşeni Nedir?

Kurdeşenlerin alerjik bir tepkiden kaynaklandığını düşünebilirsiniz, lakin ısı artışından da kaynaklanabilirler. Bunlara ısı kurdeşeni yahut kolinerjik ürtiker denir. Kolinerjik ürtiker (kolinerjik anjiyoödem yahut ısı çarpmaları olarak da adlandırılır), büyük kırmızı deri lekeleriyle çevrili küçük kurdeşenlerle sonuçlanan bir tepkidir. Beden ısınızdaki artışla ilgilidirler. Cildinizde birçok nedenden ötürü kaşıntılı kırmızı kurdeşenler alabilirsiniz. İdmandan terlediğinizde, gergin olduğunuzda yahut yalnızca sıcakken ortaya çıkanlara kolinerjik ürtiker denir. Egzama, astım yahut saman nezlesi üzere öteki alerjileriniz varsa yahut muhakkak yiyecekler yahut ilaçlar, cildinizdeki baskı yahut soğuk hava üzere öteki nedenlerle kurdeşen çıkarıyorsanız, bu kurdeşene yakalanma mümkünlüğü daha yüksek olabilir.

Isı Ürtikeri Nedenleri ve Risk Faktörleri

Ter, tıkanmış gözenekler tarafından cildinizin altında tutulduğunda ısı döküntüsü oluşur. Nedenleri ortasında nemli hava, fizikî aktivite yahut bedeninizin sıcaklığında artışa neden olan başka faktörler bulunur. Isı döküntüsü kendi kendine kaybolma eğiliminde olsa da, daha şiddetli yahut kalıcı durumlar da yaşanabilir.

Isı ürtikeri, ter bezlerinizdeki hudut liflerinden kaynaklanır. Beden ısınız yükseldiğinde cildiniz sıcağa ve tere reaksiyon verir. Bu kurdeşenler şu durumlardan sonra ortaya çıkabilir:

-Sıcak bir duş yahut banyodan sonra,

-Egzersizde terledikten sonra,

-Sıcak bir iklimdeyseniz,

-Terlediğiniz vakitlerde,

-Sıcak yahut baharatlı yiyecekler yediğinizde,

-Üzgün yahut kızgın olduğunuzda.

Isı Artışı Ürtikerinin Belirtileri Nelerdir?

Bu kurdeşenler; kaşıntılı, sıcak ve karıncalanma hissi verir. Ekseriyetle küçük (1-3 milimetre) kırmızı yumrulardır ve etraflarında kabarıklık denilen alevlenmeler yahut daireler bulunur.

Bedeninizin rastgele bir yerinde ortaya çıkabilir lakin genel olarak; göğsünüzde, yüzünüzde, sırtınızda ve kollarınızda ortaya çıkarlar. Cildiniz şişmiş ve lekeli görünebilir yahut yalnızca kızarmış görünebilir. Sıcak ürtikeri, bir tetikleyici ile temas ettikten sonra birkaç dakika içinde ortaya çıkar ve kaybolması birkaç saat sürebilir.

Antrenmana bağlı anafilaksi olabilir!

Çok ender olmasına karşın, birtakım beşerler aerobik ve koşu üzere faal antrenman yapmaktan yahut hatta yürümek üzere daha az ağır aktivitelerden anafilaksi (ciddi bir alerjik reaksiyon) geçirebilir. Antrenmana bağlı anafilaksi belirtileri şunlardır:

-Kurdeşen, kaşıntı, kızarık yahut soluk cilt üzere cilt tepkileri,

-Düşük tansiyon (hipotansiyon),

-Zayıf ve süratli nabız,

-Hava yolu daralması; bazen hırıltılı teneffüse ve nefes almada zorluğa neden olabilen şişmiş lisan yahut boğaz,

-Baş dönmesi yahut bayılma,

-Bulantı, kusma yahut ishal.

-Egzersizden sonra bir cilt tepkisi fark ederseniz, bu başka belirtilere de dikkat edin ve acil tıbbi yardım alın.

Isı Artışı Ürtikerinin Tedavisi ve Önlenmesi

Birçok sıcak ürtikeri, 24 saat içinde kendi kendine kaybolur, lakin birtakım mesken ilaçları, reçeteli ilaçlar ve tedbire teknikleri belirtileri hafifletebilir ve alevlenmeleri hafifletebilir. Alerji uzmanı, mevcut durumunuza ve belirtilerinize nazaran birtakım antihistamin ilaçlar reçete edebilir. antihistamin ilaçlar, sıcak ürtikerin oluşmasını engellemez lakin belirtilerden kaynaklanan rahatsızlık hissini azaltabilir.

Isı kurdeşenlerini önlemeye yardımcı olmak için birkaç tedbir de alabilirsiniz:

-Egzersiz yaparken çok terlememeye çalışın.

-Yüksek nemli alanlara maruz kalmayı önleyin.

-Uzun mühlet direkt güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının.

– Kurdeşenleri önlemek yahut rahatlatmak için sıcak cildinizi soğutun.

-Soğuk bir duş almayı deneyin, soğuk suya batırılmış bir bezi cildinize bastırın yahut bir vantilatörün önünde durun.

-Bol giysiler giyin.

-Evinizi ve yatak odanızı serin bir sıcaklıkta tutun.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı