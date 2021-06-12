Sıfır Atık Belgesi alan Eker, geri dönüşüm çalışmalarıyla değer yaratıyor

Yaptığı geri dönüşüm çalışmalarıyla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan Eker Süt Eserleri, ekolojik sistemin korunduğu daha yeşil ve daha sağlıklı bir gelecek için Dünya Etraf Günü’ne dikkat çekiyor.

Dünyamızın doğal kaynakları iklim değişikliği, nüfus artışı ve süratli tüketim üzere nedenlerle giderek azalıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir bir yaşama dikkat çekmek emeliyle belirlenen 5 Haziran Dünya Etraf Günü’nün kıymeti her geçen yıl daha da artıyor. Bilhassa de pandemi süreci sonrasında daha pak, sağlıklı, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak, birçok ülkenin odağında yer alıyor.

Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Maksatlarına ulaşma yolunda iş dünyasına kıymetli vazifeler düşerken, Eker Süt Eserleri iş yapış biçimini sürdürülebilir kalkınma modelleri doğrultusunda şekillendiriyor.

Geri dönüşüm projeleri ile Sıfır Atık Dokümanı almaya hak kazandı

Eker Süt Eserleri’nin atık ölçüsünün azaltılmasına ve atıkların geri dönüştürülmesine yönelik uyguladığı projeler, markanın sürdürülebilirlik siyasetinin merkezinde yer alıyor. Eker’in geri dönüşüm çalışmaları, Bursa Valiliği Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda Sıfır Atık Evrakını almaya hak kazandı.

2017-2020 yıllarında; 65.000 m3 su, 18 milyon kWh güç, 4.3 milyon litre yakıt tasarrufu sağlandı

Eker, yaptığı geri dönüşüm çalışmalarıyla 2017-2020 yılları ortasında dolaylı olarak 65.000 m3 su, 18 milyon kWh güç, 4.3 milyon litre yakıt ve 2.5 milyon adet ağaca denk gelecek tasarruf sağladı. Yalnızca 2020 yılı geri dönüşüm çalışmaları ile yaklaşık 125.000 Kg sera gazı salınımı önlenmiş oldu.

2020 yılında soğutma suyu geri kazanımı, CIP uygulamaları optimizasyonu üzere çeşitli su kazanım projeleri ile 800 m3/gün ham su tasarrufu sağlandı. Bu ölçü tıpkı vakitte atıksu arıtma tesisinde arıtma sürecinden de tasarruf ettirerek, kimyasal kullanımında yüzde 15’lik bir azalmaya yol açtı. Ayrıyeten arıtma tesisinin elektrik gücünde yüzde 10’luk tasarruf kaydedildi.

Eker’in 2020 yılındaki geri kazanım ölçüleri:

* Kağıt 510.010 Kg

* Plastik 420.680 Kg

* Cam 270.740 Kg

* Metal 102.740 Kg

* Biodizel 1.075 Kg

* Ahşap 1.004.680 Kg

Günlük doğalgaz kullanımı azaldı

Buhar sınırlarında, kondens dönüş flaş buhar geri kazanımı ve kazan blöf suyu geri kazanımı projeleri ile 12.000 kg buhar/gün tasarruf edildi. Buhar kazanları doğalgaz ile çalıştığından bu tasarruf yaklaşık 600 m3/gün doğalgaza muadil oldu. Günlük doğalgaz kullanımı ise yüzde 4 azaldı.

Eker, arıtma çamurunun da lisanslı yenilenebilir güç tesislerinde elektrik gücüne dönüşmesine katkı sağladı. 4.756 ton arıtma çamurundan yaklaşık olarak 575.742 kW elektrik gücü üretildi.

Karbon salınımını azaltacak ulaşım projeleri gerçekleştirdi

Eker, yakıt tasarrufu sağlayacak lastik seçimi, daha az güç ile çalışan soğutmalı karoserlerin tercih edilmesi ve çalışanına aldırdığı ileri sürüş teknikleri eğitimleri ile araçlarının ortalama yakıt tüketimlerini daima olarak düşürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2014 yılında 100 km’de ortalama 31 litre yakıt tüketirken, 2020 yılında bu paha 28,82 litreye kadar düşürüldü. Bu vakit zarfında toplamda 14.252.554 km yol yapan Eker araçları, yaklaşık olarak 310.705 litre yakıt tasarrufu sağladı.

Ağaçlandırma çalışmaları da yapıyor

“İyilik için varız, güzel ki varız” telaffuzuyla etraf şuurunun gelişimine katkıda bulunmak emeliyle etkinlikler düzenleyen Eker, bu kapsamda ağaçlandırılma çalışmaları yapıyor. Eker’in Bursa’da fabrikasının bulunduğu bölgede 2011 yılında 200 çalışanının katkısı ile diktiği 200 fidan, 2021 yılında “Murat YÜREKLİ Hatıra Ormanı” ismiyle doğal hayata kazandırılan bir yeşil alan haline geldi.

Türkiye’yi 44 yıldır lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker, yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açısıyla tabiata, etrafa, topluma katkı sağlayan projeler yapmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı