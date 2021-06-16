Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat arttırıyor

Mesane kanserinin tüm dünyadaki erkek nüfusta rastlanan kanserler ortasında 7, her iki cinsiyet birlikte değerlendirildiğinde en sık rastlanan kanserler içinde 11. sırada olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. İlker Tinay, “Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhat İstatistikleri Yıllığı’na nazaran Türkiye’deki erkek nüfusta saptanan kanserler ortasında mesane kanseri yüzde 8’lik oranla 3. sırada geliyor ve erkeklerde bayanlara kıyasla daha yaygın görülüyor. Genel olarak daha yaşlı bireylerde ortaya çıkan bir kanser çeşidi lakin son yıllarda 40 yaş altındaki genç nüfusta da daha sık görülmeye başlandı” dedi.

En sık görülen belirti idrarda kan ve ağrı

Hastalığa ilişkin en sık görülen belirtinin idrarda kan görülmesi ve buna bazen eşlik eden ağrı olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlker Tinay, “Kanama daima olabileceği üzere aralıklı olarak da kendini gösterebiliyor. Hastalıkla alakalı olabilecek başka birtakım belirtiler ise idrar yapma sırasında ağrı, çok sık idrara çıkma ve birdenbire başlayan idrara çıkma ihtiyacıdır” biçiminde konuştu.

Temel risk faktörü sigara kullanımı

Mesane kanserinde bilinen iki temel risk faktörünün olduğunun altını çizen Doç. Dr. İlker Tinay, “Tütün eserleri ve bu eserlerin dumanına maruziyet en temel risk faktörü. Araştırmalara nazaran hastaların neredeyse yarısında sigara kullanımı kıymetli bir sebep. O denli ki, tütün ve tütün eserleri tüketenler, kullanmayanlara nazaran mesane kanseri gelişimi açısından 6 kat daha fazla risk altında. Ayrıyeten iş ortamında teneffüs yoluyla kimyasallara maruz kalmak da mesane kanseri için bir risk faktörü” dedi. Tinay, mesane kanserinin ortaya çıkması için besbelli bir genetik bozukluk şimdi saptanmamış olsa da, son vakitlerde yapılan çalışmalara nazaran, ailede mesane kanseri varlığının aile bireyleri açısından bir risk faktörü olduğunu söyledi.

İdrarda kan görülmesi durumunda çabucak doktora başvurulmalı

Rastgele bir belirti göstermeyen sağlıklı bireylerin, mesane kanserinin erken işaretlerini taşıyıp taşımadıkları açısından incelenmeleri için kullanılabilecek muteber bir tarama testinin şimdi olmadığını söyleyen Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. İlker Tinay, “Mevcut test formülleri, idrara dökülen kanser hücrelerine ilişkin eserleri belirlemeye yönelik ve şu an için mesane kanserinin teşhisini koymakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle, rastgele bir vakitte idrarında kan gören bireylerin mümkün mesane kanseri tanısı açısından ileri incelemeler için üroloji uzmanına başvurmaları son derece değerli. Tanıya yönelik yapılan temel inceleme, sistoskopi dediğimiz endoskopik bir süreç. Şayet mesane içinde kitle saptanırsa, bu kitleden örnekleme yapılarak ilerleniyor” dedi.

Tedavi hastanın durumuna nazaran belirleniyor

Mesane kanseri tedavisinde de tıpkı başka kanser çeşitlerinde olduğu üzere tümörün evresine, derecesine, hastanın genel durumuna ve hastaya bağlı öbür kimi faktörlere nazaran yol alındığını hatırlatan Doç. Dr. İlker Tinay, “Mesane kasına ilerlememiş hastalıkta uygulanacak tedavi teknikleri; endoskopik teşebbüsler, mesane içine kemoterapi ya da bağışıklık tedavisi uygulamalarıdır. Mesane kasına ilerlemiş lakin metastaz yapmamış hastalıkta radikal sistektomi olarak tanımlanan, mesanenin alındığı ve bağırsaktan mesane yapılan cerrahi teşebbüsler ya da radyasyon tedavisi ve kemoterapi üzere tedavilerin uygulanması kelam bahsidir. Metastatik mesane kanserinde ise kemoterapi ve immünoterapi uygulamalarıyla başarılı sonuçlar alındığını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Hibya Haber Ajansı