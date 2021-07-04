Sigorta karşılaştırma platformu, egzoz gazı emisyonunu azaltmak için harekete geçti!

Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, trafik sigortası satın alan herkese araç muayene istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü hizmetini fiyatsız sunacağını duyurdu. Platform, başlattığı bu kampanya ile araç sahiplerinin etraf şuurunu artırmayı hedefliyor.

Kurumsal ve ferdî hizmetleriyle sigorta dalında tarafsız ve hakikat bilginin kaynağı olan sigortaladım.com, kullanıcılarına yeni yararlar sağlamayı sürdürüyor. Bilhassa hava kirliliğinin tüm dünya için önemli bir tehdit haline geldiği şu günlerde trafik poliçelerini sigortaladım.com üzerinden satın alan araç sahiplerine fiyatsız egzoz gazı emisyon ölçümü hakkının tanımlandığı bir kampanya başlattı. Yılsonuna kadar geçerli kampanya kapsamında sigortaladım.com kullanıcıları, 81 vilayette bulunan TÜV Türk muayene istasyonlarında Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm sürecini fiyatsız yaptırabilecekler. Platformun davet merkezinden yahut online olarak satın alınan trafik poliçelerinde geçerli kampanyaya katılanlar, haklarını poliçe alım tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kullanabilecek. Trafik sigortası poliçesi alımı yapılan aracın plakasına tanımlanan haktan yararlanmak için TÜV Türk muayene istasyonunda poliçede yer alan plaka bilgisini vermek kâfi olacak.

Kızıltepe: “Daha yeşil bir trafik oluşturmak için harekete geçtik”

Güçlü paydaşlık yapısıyla kurumsal ve ferdî müşterilerine her gün daha düzgün hizmet verebilmek için çalıştıklarını belirten sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe; “Türkiye’de sigortacılık bölümünde TÜV SÜD, Doğuş Kümesi ve Bridgepoint üzere küresel çapta itimadın sembolü haline gelen güçlü iştirak yapısına sahip bir platformuz. Bu güçle kullanıcılarımızın faydasına kullanmak üzere her gün yeni yararlar üretmek için çalışıyoruz. Bilindiği üzere egzoz salımının denetim altında tutulması için tertipli aralıklarla araçlara egzoz emisyon testi ve emisyon ölçümü yapılması gerekiyor. Sigortaladım olarak bizler de tüm Türkiye’de araç sahiplerini şuurlu bir şoför olma yolunda desteklemek ve etrafa ziyan vermeyen, daha yeşil bir trafik oluşturmak için harekete geçtik. Daha çevreci ve yeşil bir dünya için katkıda bulunmak ismine Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü kampanyamızı başlattık. Kurulduğumuz günden bu yana ferdi ve kurumsal müşterilerimiz için sigorta bölümünde başlattığımız uygulamalarla yeniliklere öncülük ediyor ve en yüksek kalitede müşteri tecrübesi sunuyoruz. Maksadımız yanlışsız bilginin kaynağı olmanın yanı sıra tarafsız, şeffaf, emniyetli ve dijital sigortacılıkta en çok tercih edilen marka olmak. Bu doğrultuda kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Özveren: “Motorlu taşıtlardan kaynaklanan toplam kirleticilerin yüzde 75’ini egzoz gazları oluşturuyor”

Ticaretin her alanında olduğu üzere sigortacılık dalında de pazarın tekrar tanımlandığını belirten sigortaladım.com Pazarlama Yöneticisi İzzet Özveren; “Pandemiyle birlikte hayatımızdaki her şey büyük bir değişim, dönüşüm yaşadı. Bilhassa online ticarette yeni tüketici davranışlarına karşılık yeni hizmetler ortaya çıktı. Müşterilerimizi sigorta eserleri hakkında bilgilendirmek, gereksinimlerine yönelik eserleri mukayeseli olarak süratli ve pratik biçimde almalarını sağlamak için teknolojiyi odağımıza aldık ve yenilikleri çok yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin meskende daha fazla kalmalarını göz önüne alarak sigortaladim.com olarak kullanıcılarımızın değişen alışkanlıklarını dikkate alarak kampanyalar geliştirdik. Güçlü bir kuruluş olmanın özgüveniyle Google, Apple ve Netfix üzere dünya devleriyle işbirlikleri sağladık. Bugün bir adım daha ileri giderek Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü kampanyamızı başlatıyoruz. Motorlu taşıtların hava kirliliğinin esas kaynağı olarak öne çıktığını biliyoruz ve araştırmalar da gösteriyor ki motorlu taşıtlardan kaynaklanan toplam kirleticilerin yüzde 75’ini egzoz gazları oluşturuyor. Trafiğe kayıtlı 25 milyona yakın aracın bulunduğu ülkemizdeyse Egzoz Gazı Emisyonu Denetimi Yönetmeliği kapsamında geçtiğimiz yıl ülke genelinde yalnızca 9 milyon 371 bin 637 aracın egzoz emisyon ölçümü yapıldı. Ayrıyeten ölçüm yaptırmayan yahut standartlara alışılmamış emisyona yol açan motorlu taşıtların sahiplerine toplam 4 milyon 808 bin 726 lira idari para ceza kesildi. Bilhassa son devirde karşı karşıya kaldığımız etraf sıkıntılarının önemli boyutlara ulaştığı ve egzoz gazı emisyon ölçümü üzere basitçe tabiat için kişisel olarak yapabileceğimiz şeyler varken bu türlü bir kampanyanın öncüsü olmanın gururunu yaşıyoruz. Kampanyamız mecburî olan trafik sigorta poliçelerinde geçerli olmasıyla, büyük bir kitlenin yararlanacağına inanıyoruz. Böylelikle kullanıcılarımıza sağladığımız ferdî yararın ötesine geçip, toplum ve etraf için de bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı