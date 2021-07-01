Şikayetvar 6. A.C.E. Awards’ta müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar ödüllendirildi

Şikayetvar 6. A.C.E. Awards’ta müşteri tecrübesini en güzel yaşatan markalar ödüllendirildi
Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi. Müşteri tecrübesini en düzgün yaşatan markalar Şikayetvar A.C.E Awards’ta mükafatlarına kavuştu.
140 bin markanın, 7 milyon kişisel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 20 yıllık deneyimiyle eksiksiz müşteri tecrübesini yaşatan markaları altıncı defa belirledi. Firmaların şikayet bilgileri, pazar hisseleri ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Tecrübe Endeksi araştırması sonuçlarına nazaran, tüketicisine eksiksiz müşteri tecrübesi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Merasimi 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl Şikayetvar genelinde en yüksek memnuniyet oranına sahip marka, Birevim oldu.
Müşteri tecrübesini en âlâ yaşaran 91 marka mükafatına kavuştu
Markaların uçtan uca şikayet idare maharetinin ödüllendiği A.C.E Awards’ta bu yıl kategori sayısı artırıldı. Geçen yıl 27 farklı kesimde 54 ulusal ve milletlerarası markanın ödüllendirildiği ödül merasiminde, bu yıl 48 bölümde müşteri tecrübesini en uygun yöneten 91 marka mükafatlarına kavuştu.
Kusursuz müşteri memnuniyetine “Yıldız Tayfı” mükafatı
Markaların muvaffakiyetlerini taçlandırdıkları merasimin mükafatı Heykeltıraş Orkide Akkoç imzası taşıyor. Büsbütün el üretimi olan ve Yıldız Tayfı ismi verilen eşsiz ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir ortaya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.
Şikayetvar 6’ncı A.C.E Awards ödül merasiminde ödül alan marka ve dereceleri şöyle sıralandı:
Şikayetvar Genelinde En Yüksek Memnuniyet Oranına Sahip Firma
Birevim
Akaryakıt
Opet (Diamond)
Anne Bebek Eserleri
Evy Baby (Diamond)
Elektirikli Konut – Mutfak Aletleri
Arzum (Diamond)
Tefal (Gold)
Rowenta (Silver)
Dondurma
Magnum (Diamond)
Algida (Gold)
Dijital Platform
Kablo Tv (Diamond)
Turkcell TV (Gold)
Digiturk (Silver)
Bankacılık A Segment
Türkiye İş Bankası (Diamond)
QNB Finansbank (Gold)
Akbank (Silver)
Bankacılık B Segment
HSBC (Diamond)
Odeabank (Gold)
ING (Silver)
Kamu Bankacılığı
Halkbank (Diamond)
Kargo
Yurtiçi Kargo (Diamond)
Hız Kargo (Gold)
UPS Türkiye (Silver)
Kargo Pazaryeri
hepsiJET (Diamond)
Mobilya
Enza (Diamond)
Doğtaş Mobilya (Gold)
Kelebek Mobilya (Silver)
Ankastre
Ferre (Diamond)
Franke (Gold)
Departman Mağazacılığı
Boyner (Diamond)
Tchibo (Gold)
İştirak Bankacılığı
Albaraka Türk İştirak Bankası (Diamond)
Elementer Sigorta A Segment
Aksigorta (Diamond)
Tabiat Sigorta (Gold)
Anadolu Sigorta (Silver)
Elementer Sigorta B Segment
Zurich Sigorta (Diamond)
Ethica Sigorta (Gold)
Ray Sigorta (Silver)
Emeklilik ve Hayat
Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat (Diamond)
Avivasa (Gold)
Türkiye Hayat Emeklilik (Silver)
E-Ticaret Pazar Yeri
GittiGidiyor (Diamond)
PttAVM (Gold)
Hepsiburada (Silver)
Market Alışveriş Uygulamaları
Banabi Yemeksepeti (Diamond)
Marketler Zinciri
CarrefourSA (Diamond)
Marketler Zinciri İndirim
A101 (Gold)
Oto Kiralama Seri İlan
Yolcu 360 (Diamond)
Bilet Siteleri Ulaşım
Obilet (Diamond)
Seramik Vitrifiye
Kale (Diamond)
Akıllı Telefon
Huawei (Diamond)
Samsung (Gold)
Güç Dağıtım
Tredaş (Diamond)
Güç Perakende
Güçlü Enerji (Diamond)
Mepaş (Gold)
Faizsiz Finans Sistemi
Eminevim (Diamond)
Birevim (Gold)
Bağlantı
Turkcell (Diamond)
Vodafone (Gold)
Kozmetik Mağaza Zinciri
Watsons (Diamond)
İnternet Servis Sağlayıcılar
Kablo Net (Diamond)
Millenicom (Gold)
Superonline (Silver)
Network Satış
Farmasi (Diamond)
Güvenlik Sistemleri
Kale Alarm (Diamond)
Pronet (Gold)
Yatak
İşbir Yatak (Diamond)
Yataş (Gold)
Otomotiv Lüks Segment
BMV (Gold)
Mercedes (Diamond)
Otomotiv A Segment
Renault (Diamond)
Fiat (Gold)
Ford (Silver)
Otomotiv B Segment
Dacia (Diamond)
Nissan (Gold)
Beyaz Eşya
Vestel (Diamond)
Arçelik (Gold)
Beko (Silver)
Hazır Giysi
DeFacto (Diamond)
Mavi (Gold)
LCWaikiki (Silver)
Isı Sistemleri (Kombi)
Ferroli Türkiye (Diamond)
Baymak (Gold)
DemirDöküm (Silver)
Ödeme Sistemleri
iyzico (Diamond)
PayTR (Gold)
ininal (Silver)
Özel Alışveriş
Morhipo (Diamond)
Spor Giysi
Puma (Silver)
Züccaciye Markası
Porland Porselen (Diamond)
TV
Vestel (Diamond)
Teknoloji Mağaza Zinciri
Teknosa (Diamond)
Teknoloji Eser Siteleri
İncehesap (Diamond)
A.C.E Awards’un Metodolojisi:
Markaların gerçekleştirdiği şikayet idaresinin temel alındığı A.C.E Awards’ta Şikayetvar, şikayetçi müşterilere yönelik yılda 1 milyon 200 bin anket gerçekleştiriyor. Gerçek tüketicilerle yapılan bu anketler “Müşteri Tecrübesi Endeksi”ni oluşturuyor ve A.C.E Awards’ta markalar “Müşteri Tecrübe Endeksi “ baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar hissesine oranla şikayet hissesi, memnuniyet seviyesi ve marka sadakati kullanılıyor.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı