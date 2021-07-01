Şikayetvar 6. A.C.E. Awards’ta müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar ödüllendirildi

Şikayetvar 6. A.C.E. Awards’ta müşteri tecrübesini en güzel yaşatan markalar ödüllendirildi

Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi. Müşteri tecrübesini en düzgün yaşatan markalar Şikayetvar A.C.E Awards’ta mükafatlarına kavuştu.

140 bin markanın, 7 milyon kişisel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 20 yıllık deneyimiyle eksiksiz müşteri tecrübesini yaşatan markaları altıncı defa belirledi. Firmaların şikayet bilgileri, pazar hisseleri ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Tecrübe Endeksi araştırması sonuçlarına nazaran, tüketicisine eksiksiz müşteri tecrübesi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Merasimi 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl Şikayetvar genelinde en yüksek memnuniyet oranına sahip marka, Birevim oldu.

Müşteri tecrübesini en âlâ yaşaran 91 marka mükafatına kavuştu

Markaların uçtan uca şikayet idare maharetinin ödüllendiği A.C.E Awards’ta bu yıl kategori sayısı artırıldı. Geçen yıl 27 farklı kesimde 54 ulusal ve milletlerarası markanın ödüllendirildiği ödül merasiminde, bu yıl 48 bölümde müşteri tecrübesini en uygun yöneten 91 marka mükafatlarına kavuştu.

Kusursuz müşteri memnuniyetine “Yıldız Tayfı” mükafatı

Markaların muvaffakiyetlerini taçlandırdıkları merasimin mükafatı Heykeltıraş Orkide Akkoç imzası taşıyor. Büsbütün el üretimi olan ve Yıldız Tayfı ismi verilen eşsiz ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir ortaya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.

Şikayetvar 6’ncı A.C.E Awards ödül merasiminde ödül alan marka ve dereceleri şöyle sıralandı:

Şikayetvar Genelinde En Yüksek Memnuniyet Oranına Sahip Firma

Birevim

Akaryakıt

Opet (Diamond)

Anne Bebek Eserleri

Evy Baby (Diamond)

Elektirikli Konut – Mutfak Aletleri

Arzum (Diamond)

Tefal (Gold)

Rowenta (Silver)

Dondurma

Magnum (Diamond)

Algida (Gold)

Dijital Platform

Kablo Tv (Diamond)

Turkcell TV (Gold)

Digiturk (Silver)

Bankacılık A Segment

Türkiye İş Bankası (Diamond)

QNB Finansbank (Gold)

Akbank (Silver)

Bankacılık B Segment

HSBC (Diamond)

Odeabank (Gold)

ING (Silver)

Kamu Bankacılığı

Halkbank (Diamond)

Kargo

Yurtiçi Kargo (Diamond)

Hız Kargo (Gold)

UPS Türkiye (Silver)

Kargo Pazaryeri

hepsiJET (Diamond)

Mobilya

Enza (Diamond)

Doğtaş Mobilya (Gold)

Kelebek Mobilya (Silver)

Ankastre

Ferre (Diamond)

Franke (Gold)

Departman Mağazacılığı

Boyner (Diamond)

Tchibo (Gold)

İştirak Bankacılığı

Albaraka Türk İştirak Bankası (Diamond)

Elementer Sigorta A Segment

Aksigorta (Diamond)

Tabiat Sigorta (Gold)

Anadolu Sigorta (Silver)

Elementer Sigorta B Segment

Zurich Sigorta (Diamond)

Ethica Sigorta (Gold)

Ray Sigorta (Silver)

Emeklilik ve Hayat

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat (Diamond)

Avivasa (Gold)

Türkiye Hayat Emeklilik (Silver)

E-Ticaret Pazar Yeri

GittiGidiyor (Diamond)

PttAVM (Gold)

Hepsiburada (Silver)

Market Alışveriş Uygulamaları

Banabi Yemeksepeti (Diamond)

Marketler Zinciri

CarrefourSA (Diamond)

Marketler Zinciri İndirim

A101 (Gold)

Oto Kiralama Seri İlan

Yolcu 360 (Diamond)

Bilet Siteleri Ulaşım

Obilet (Diamond)

Seramik Vitrifiye

Kale (Diamond)

Akıllı Telefon

Huawei (Diamond)

Samsung (Gold)

Güç Dağıtım

Tredaş (Diamond)

Güç Perakende

Güçlü Enerji (Diamond)

Mepaş (Gold)

Faizsiz Finans Sistemi

Eminevim (Diamond)

Birevim (Gold)

Bağlantı

Turkcell (Diamond)

Vodafone (Gold)

Kozmetik Mağaza Zinciri

Watsons (Diamond)

İnternet Servis Sağlayıcılar

Kablo Net (Diamond)

Millenicom (Gold)

Superonline (Silver)

Network Satış

Farmasi (Diamond)

Güvenlik Sistemleri

Kale Alarm (Diamond)

Pronet (Gold)

Yatak

İşbir Yatak (Diamond)

Yataş (Gold)

Otomotiv Lüks Segment

BMV (Gold)

Mercedes (Diamond)

Otomotiv A Segment

Renault (Diamond)

Fiat (Gold)

Ford (Silver)

Otomotiv B Segment

Dacia (Diamond)

Nissan (Gold)

Beyaz Eşya

Vestel (Diamond)

Arçelik (Gold)

Beko (Silver)

Hazır Giysi

DeFacto (Diamond)

Mavi (Gold)

LCWaikiki (Silver)

Isı Sistemleri (Kombi)

Ferroli Türkiye (Diamond)

Baymak (Gold)

DemirDöküm (Silver)

Ödeme Sistemleri

iyzico (Diamond)

PayTR (Gold)

ininal (Silver)

Özel Alışveriş

Morhipo (Diamond)

Spor Giysi

Puma (Silver)

Züccaciye Markası

Porland Porselen (Diamond)

TV

Vestel (Diamond)

Teknoloji Mağaza Zinciri

Teknosa (Diamond)

Teknoloji Eser Siteleri

İncehesap (Diamond)

A.C.E Awards’un Metodolojisi:

Markaların gerçekleştirdiği şikayet idaresinin temel alındığı A.C.E Awards’ta Şikayetvar, şikayetçi müşterilere yönelik yılda 1 milyon 200 bin anket gerçekleştiriyor. Gerçek tüketicilerle yapılan bu anketler “Müşteri Tecrübesi Endeksi”ni oluşturuyor ve A.C.E Awards’ta markalar “Müşteri Tecrübe Endeksi “ baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar hissesine oranla şikayet hissesi, memnuniyet seviyesi ve marka sadakati kullanılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı