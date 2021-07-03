Şikayetvar’a göre en iyi müşteri deneyimi sunan cep telefonu markası HUAWEI

HUAWEI Tüketici Elektroniği Kümesi, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi. Şikayetvar.com’un istatistik raporlarına nazaran HUAWEI, son 3 yıldır birçok alt kırılım ile genel ortalamada da birinci olarak 6. Şikayetvar ACE Awards Diamond mükafatını aldı.

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Kümesi, Şikayetvar.com kullanıcılarının marka tecrübelerini tahlil ederek oluşturduğu istatistiklere nazaran Cep Telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en düzgün sağlayan marka oldu. 2017’den beri sıralamada birinci 3’te, son 2 yıldır da tepede yer alan HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Kümesi, bu yıl da birinci olarak en yeterli müşteri memnuniyeti sunan marka unvanına layık görüldü ve 6. Şikayetvar ACE Awards Diamond mükafatını aldı.

139.000’in üzerinde markanın yer aldığı, 6,9 milyon kayıtlı kullanıcının 16 milyon aylık ziyaret gerçekleştirdiği Sikayetvar.com, geniş ve faal kullanıcı tabanı sayesinde cep telefonu kesimi için en sağlam müşteri tecrübesi tahlillerini gerçekleştiriyor. Daha evvel 6 Mart günü düzenlenen ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2020 ödül merasiminde HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Kümesi, Kusursuz Müşteri Memnuniyeti Muvaffakiyet Ödülü’nü kazanmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı