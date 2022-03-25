Burak Akan tarafından 9.kez düzenlenen 9.Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Burak Akan tarafından 9.kez düzenlenen 9.Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

 Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödüllerinin 9.Serisi geçtiğimiz günlerde Dedeman İstanbul Oteld
Ana Sayfa Magazin 25 Mart 2022 10 Görüntüleme

Sıla Şahin’den yeni şarkı ”Kıyma İkimize”

Sıla Şahin’den yeni şarkı ”Kıyma İkimize”
“Dönüyorum Eve” şarkısıyla yıldızı parlayan ve milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan 18 yaşındaki genç şarkıcı Sıla Şahin, yeni şarkısı “Kıyma İkimize” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Berk Bayter yönetmenliğinde çekilen klip çekimleri Büyük Ada’da gerçekleşti.
CANLI PERFORMANSLARI MİLYONLAR DİNLENİYOR
Tiktok platformunda 1 Milyon takipçi sayısına yaklaşan Sıla Şahin’in, hayranları için yayınladığı akustik kayıtlar milyonlarca kez izleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Sosyal Medya fenomenleri İstanbul Cevahir’de “Yeri ve Zamanı” dedi

Sosyal Medya fenomenleri İstanbul Cevahir’de “Yeri ve Zamanı” dedi