Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Burak Akan tarafından 9.kez düzenlenen 9.Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödüllerinin 9.Serisi geçtiğimiz günlerde Dedeman İstanbul Oteld
Sıla Şahin’den yeni şarkı ”Kıyma İkimize”
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